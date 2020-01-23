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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Как Трамп начал избирательную кампанию в Давосе

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      Дональд Трамп / Getty Images

      В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие 90 дней он снизит налоги для среднего класса.

      В то время как высший политический бомонд США занят вопросом импичмента президенту США, а СМИ эту тему смакуют в режиме 24/7, сам Дональд Трамп начинает предвыборную кампанию в лучших традициях отъявленного, но в большинстве случаев действенного популизма.

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      Так, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент США сообщил, что в ближайшие 90 дней он снизит налоги для среднего класса. По утверждению Дональда Трампа это значительно подстегнет экономический рост в США, хотя, конечно же, это не так.

      Дело в том, что хозяин Белого дома намерен таковым оставаться еще один срок, а для этого и делается ставка на популистский, но экономически провальный для страны метод – снижение налогов. Потенциальному избирателю идея снижения налогов понравится, а вот бюджет получит черную дыру в виде дефицита.

      К слову сказать, снижение налогов для корпораций в 2018 году, проведенное Дональдом Трампом уже сократило сборы в бюджет США на $170 млрд. Именно это послабление стало причиной тому, что дефицит бюджета США вплотную приблизился к $1 трлн – $960 млрд. Однако, анонсированное в Давосе снижение налогов приведет к тому, что дефицит бюджета реально превысит $1 трлн.

      Что интересно, такой финт, в режиме первичного эффекта и эйфории населения от налогового послабления даст свой позитивный результат, увеличив электорат Трампа. Но что будет после его избрания на второй срок, когда дефицит бюджета скажется на практически всех областях жизни граждан США?

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      Теги: Новини політики Новини США Публікації Вибори у США Дональд Трамп
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