Как Трамп начал избирательную кампанию в Давосе

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие 90 дней он снизит налоги для среднего класса.

В то время как высший политический бомонд США занят вопросом импичмента президенту США, а СМИ эту тему смакуют в режиме 24/7, сам Дональд Трамп начинает предвыборную кампанию в лучших традициях отъявленного, но в большинстве случаев действенного популизма.

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Так, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент США сообщил, что в ближайшие 90 дней он снизит налоги для среднего класса. По утверждению Дональда Трампа это значительно подстегнет экономический рост в США, хотя, конечно же, это не так.