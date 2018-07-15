Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска

Я заметила такую штуку, последние четыре года я стараюсь интуитивно окружить себя теми, кто не жалуется на жизнь, а что-то в ней меняет.

Сложно описать эту категорию общим словом, но общее у них действительно есть – они не говорят о политике. У них нет на это времени.

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И отчего-то мне гораздо комфортнее рядом с теми, кто привычно делает свое дело, чем с теми, кто без устали строит политические и военные прогнозы, жалуется на жизнь или сравнивает все, что имел тогда и получил сейчас. И не смотря на все перемены, в моем окружении много тех, кто добился чего-то за последние четыре года только потому, что привычно делал свое дело.

С. стал управляющим на лесопилке. Лет десять назад он пришел туда наемным работником, и все там было иначе. После войны умер владелец лесопилки, бригады разъехались и распались, а он смог собрать тех, кто хотел работать и зарабатывать. Да, заказов стало в разы меньше, стало сложно с материалами, у людей стало меньше денег. Но уменьшив объемы, работа все равно осталась, потому что понемногу заказы шли, уже было имя, были постоянные клиенты. И потом, пройдя через все этапы "государственной" регистрации предприятия (а поначалу там не было даже света), бросать этот цех уже не поднималась рука.

Можно было бы махнуть в Россию, как делали многие, только эти многие очень часто и возвращались ни с чем, потому что обманывают там таких вот приезжих (даже самых лучших специалистов) поголовно. И С. собрал бригаду, стал сам вести бухгалтерию, стал в одном лице и начальником, и подмастерьем, и менеджером, и грузчиком. И, конечно, бросить это дело уже рука не поднимается, за четыре года он пуд соли съел на этой лесопилке.

Такое прошел и такому научился, что и за 10 лет не освоить по прежней жизни. И, кстати, о политике он не говорит совсем. Не имеет такой привычки. Нет, он против войны, до 2014 года он жил легче и беззаботнее, но такими категориями он даже не сравнивает. Работает. Собственно, это все, что он умеет.

И. ведет детские праздники. Нет, не после 2014 года, а последние 20 лет. Она, собственно, все может подготовить и провести – и корпоратив, и свадьбу, и в яслях именины. И не гнушается подменять заболевших аниматоров и прыгать в костюме Свинки Пеппы даже сейчас – и это тоже ее работа. После 2014 года ее женский бизнес, как говорил муж "Зарабатывает себе на помаду и колготки" вырос в разы.

Они взяли в аренду игровую комнату, купили в нее мебель у выехавших из "республики" конкурентов, завезли все для серебряных, поролоновых, подушка-шоу. Свой мастер делает им оборудование для шоу мыльных пузырей. Есть, конечно, конкуренция. Но имя тоже есть. И именно их агентство зовут в детские сады и школы, заказывают для праздников в торговые центры, а выходных без заказов сейчас уже и не бывает.

Да, времени не стало вовсе. Появилась в штате своя швея, потому что костюмы на детские праздники нужны все время, а у них есть все – на любой вкус, по любому популярному мультфильму. Нет только времени на рефлексии и сожаления. А ведь именно с войной ее семья потеряла свою газель, которую забрали на нужды фронта, снарядом снесло крышу дачи. Но на все эти трудности И. говорит привычно: "Спасибо, Боже, что взял только деньгами". И работает, привычно работает – все, что она умеет.

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