"Какой на*рен Дєнь Расії – кагда ждать інтернет?": ГУР атакувало великого провайдера Сибіру

Кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком". Без зв'язку залишилося закрите місто, де видобувають уран.

"Оріон Телеком" був там єдиним провайдером. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела у ГУР.

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Атака не дозволить провайдеру швидко відновити роботу

Мережі цього провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану - “Оріон Телеком” там був єдиним провайдером.

З самого ранку пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян. У них відсутній інтернет та телебачення.

Окрім того, в місцевих телеграм-групах поширюють лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера, зі словами "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні".

Цей лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".

У компанії підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня 12 червня.

Як стало відомо з наших джерел у розвідці, в результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, затерто так звані бекапи. Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.