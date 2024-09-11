Колишній лідер Прометея близький до переходу в російську команду

Деякі спортсмени обирають нові команди не для того, щоб прогресувати та здобувати трофеї, а для покращення матеріального стану. Есклідер україньського Прометея планує приєднатись у російський клуб.

Калеб Агада, баскетболіст збірної Нігерії, у найближчий час продовжить кар'єру у саратовському Автодорі. Попередні 2 сезони баскетболіст був провідним гравцем Прометея, за інформацією з росзмі, пише 24 канал.

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Нігерієць потенційна заміна Візерспуна у Саратові

30-річний нігерійський баскетболіст має замінити у складі Автодору з ворожої країни іспанця Марко Гарсію та Квіндері Візерспуна. Останній відмовився від перехіду в саратовську команду після атаки українських дронів на склад боєприпасів у місті.

Цікаво. Калеб Агада за свою кар'єру виступав у чемпіонаті Іспанії, Канади, Ізраїлю. Також нігерійський баскетболіст грав у Австралії.

У минулому сезоні Агада відіграв усі 20 матчів у складі Прометея у Єврокубку. Усі ігри баскетболіст розпочинав у стартовому складі. Нігерійський захисник за статистичними даними набирав за гру 11,2 очків, робив 4,6 підбирань та віддавав 4,1 передачі.

Калеб Агада у складі Прометея/ Допис з інстаграму баскетболіста

У своїх соцмережах, незважаючи на потенцій перехід у Автодор із Саратова, баскетболіст не видаляв фото пов'язані з Прометей. На фото Калеб Агада окутаний у "жовто-блакитний" прапор.