Каленков про тиск на бізнес, який пов'язують з порушеннями у податковому законодавстві

Фахівці вважають, що обшуки на великих підприємствах – це лише привід для тиску на бізнес, а не порушення на податковому рівні.

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він вважає, що ситуація, яка відбувається зараз з "Арселором", і "Метінвестом" – це податкова суперечка. На його думку, податкова має практику виставлення абсолютно необґрунтованих претензій, які ніяк не встоять у суді, проте для податкової це також привід "наїхати" на підприємство, створити проблеми та "покошмарити" бізнес.

Останніми роками податкова служба почала таким чином тиснути не лише на середній та малий бізнес, а й на великий, роблячи фактично рейдерські захоплення, стверджує Каленков.

Насправді податкова сьогодні опублікувала, що не має претензій до "Метінвесту" взагалі. Є рішення суду, яке, до речі, було оформлене із суттєвими порушеннями, які робить його недійсними. Але при цьому це привід для того, щоби просто ціла група силових органів зробила такий ось захід на підприємство. Почала "кошмарити" бізнес, заводити кримінальні справи проти конкретних посадових осіб, проводити обшуки – і там, де зазначено у цьому липовому рішенні суду, і там, де не вказано,

– пояснив Каленков.

Гірничо-металургійний бізнес давно вийшов на міжнародний рівень і працює строго в рамках законодавства, наголосив фахівець. Будь-яке порушення закону – це втрати репутації.

Каленков зазначив, що бізнес гірничо-металургійний є міжнародним, "Арселор" – найбільша компанія. Їй легше заплатити більше, ніж мати репутаційні ризики. "Метінвест" – також глобальна компанія. Вона займає кошти за кордоном, 80% продукції продає-експортує за кордон.

За його словами, в бізнесі виставляються жорсткі вимоги, у тому числі й до фінансової звітності. Тому зрозуміло, що компанії, великі та міжнародні, існують у рамках міжнародного права.

Каленков також звернув увагу на вибірковість у роботі податкової, яка з надуманими звинуваченнями приходить із перевірками на підприємства одних власників, проте зовсім не має претензій до аналогічного бізнесу інших власників.

Наприклад, марганцева руда – теж залізна. Існуючі принципи оподаткування, з якими зараз заходять до "Арселора", "Метінвесту", поширюються і на марганцеві ГЗК групи "Приват". Але до них ніхто не заходить. Тут не вибірковість законодавства, а вибірковість рішень,

– підсумував експерт.

Що відомо про тиск на бізнес: