Крилаті ракети "Калібр": основні характеристики та вартість зброї, якою Росія атакує Україну

Росія використовує проти України низку видів озброєнь, зокрема ракети "Калібр". Ворог запускає їх по нашій країні найчастіше з тимчасово окупованого Криму або з Чорного моря.

До слова, саме ці ракети, ймовірно, 10 лютого перетнули повітряний простір Румунії та Молдови під час масованої ракетної атаки росіян. 24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про "Калібри".

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Основні характеристики ракет "Калібр"

"Калібри" є цілим сімейством крилатих ракет розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Уперше їх представили публіці в 1993 році. На озброєнні країни-агресора є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів;

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів;

мобільні ракетні комплекси Калібр-М;

комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А.

Крилата ракета "Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни, зокрема бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів, залежно від модифікації.

"Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10–20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду. Польоти на низьких висотах суттєво ускладнюють роботу сил ППО проти цих ракет. Розмах крил ракети – понад 3 метри.

Однак варто відзначити, що точних даних про ці ракети немає – усі вони засекречені ворогом.

Ці ракети називають надзвуковими. У ДСНС напередодні пояснили, що це означає те, що звук ракети чути разом із вибухом. Тобто, якщо ви чуєте, що летить ракета, то часу ховатися в укриття уже немає.

Кілька тисяч російських пенсій: яка ціна ракети "Калібр"

Точна вартість ракети, як і її характеристики, достеменно невідомі. Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що вартість однієї ракети для Росії становить нібито близько 300 000 доларів.

Водночас певний час в інформаційному просторі України фігурувала інформація про те, що вартість ракети "Калібр" становить близько 6,5 мільйона доларів. Однак видання Defence Express проаналізували дані та порівняли з цінами інших ракет, зокрема американських Tomahawk, вартістю близько 2 мільйонів доларів. Експерти дійшли висновку, що, ймовірно, такі дані з'явилися через експортні угоди цих ракет до Індії. Та у вартість проданих ракет входить не тільки власне "Калібр", але й обслуговування й тощо.

Тому на думку експертів, вартість однієї ракети для Росії коливається у межах одного мільйона доларів. Якщо вірити офіційним російським даним, то середня пенсія у них десь близько 17 тисячі рублів. Тобто запускаючи одну таку ракету, окупанти випускають десь 4 600 пенсій своїх громадян. Однак варто відзначити, що будь-які цифри не можна порівнювати з наслідками влучання ракет, коли вони забирають життя людей.

Скільки "Калібрів" ще є у росіян

Точної інформації про те, скільки у росіян залишилося тих чи інших ракет, мабуть, не назве ніхто, Причина того – ретельне приховування даних ворогом. Якщо і є дані з довоєнних часів, то вони не актуальні та не достовірні. Причин кілька – чимало техніки й зброї у Росії з тих чи інших причин є несправними. Однак статистика не скаже, скільки саме ракет є непридатними.

Крім того, Росія старається налагоджувати виробництво ракет. Однак окупанти ще не застосовували ракети "Калібр", які б були виготовлені у 2022 році. Тож окупанти досі користуються запасами ракет.

Що можна сказати точно – щонайменше ще 72 такі ракети у ворога точно є. Саме такий залп зараз у носіїв крилатих ракет корабельного угруповання Росії в Середземному морі. Однак звідти загарбники не завдають ракетних ударів, адже шлях цих ракет повністю б пролягав через територію НАТО.