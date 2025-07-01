У Каліфорнії стався потужний вибух на складі феєрверків: оголошено евакуацію населення

У окрузі Йоло штату Каліфорнія загорівся склад феєрверків. Навколо встановлено 2-кілометрову зону евакуації.

У Каліфорнії є суворі правила використання феєрверків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі та ABC 10.

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У Каліфорнії вибухають склади феєрверків

В окрузі Йоло, на північний захід від Сакраменто, стався потужний вибух на складі феєрверків. Сотні піротехнічних виробів підкинуло у небо, де вони продовжили вибухати.

Потужний вибух складу феєрверків у Каліфорнії: дивіться відео

На місце прибули екстрені служби, населення у радіусі близько 2 кілометрів евакуюють. Найімовірніше, цей склад є незаконним.

Наразі немає інформації про постраждалих чи загиблих.

Феєрверки – серйозна проблема у Каліфорнії

У переддень святкування Дня Незалежності Каліфорнії пожежні служби посилюють заходи безпеки, намагаючись стримати поширення незаконного використання феєрверків. Вибухи пронеслися по незаконних складах піротехніки.

Керівник пожежної служби штату Каліфорнія Деніел Берлант заявив, що збитки від незаконних феєрверків у 2024 році вже перевищили 30 мільйонів доларів. За його словами, піротехнічні засоби часто спричиняють пожежі, завдають значних матеріальних збитків і призводять до травм – іноді смертельних.

За останні 12 місяців в Каліфорнії зафіксовано понад 1200 пожеж, пов’язаних із використанням заборонених феєрверків, а також сотні випадків тілесних ушкоджень.

Щоб підвищити ефективність боротьби з правопорушеннями, у багатьох округах, зокрема в Сакраменто, цього року застосовують нові технології. Пожежний маршал Джейсон Лі повідомив, що разом із посиленим наземним патрулюванням активно використовуються дрони для виявлення порушників із повітря.

Штрафи за використання незаконних феєрверків у окрузі Сакраменто коливаються від 1000 до 10 000 доларів. Водночас, за офіційними даними, цього року в штаті вже конфіскували понад 600 000 фунтів (близько 270 тонн) нелегальної піротехніки – майже утричі більше, ніж у середньому за останні роки.

У деяких регіонах дозволено застосовувати лише сертифіковані феєрверки з маркуванням "Safe and Sane". У Сакраменто такі вироби можна купувати до 21:00 4 липня, і частина виручених коштів спрямовується на підтримку громадських ініціатив.

Однак влада закликає мешканців ретельно перевіряти місцеві обмеження: у низці громад будь-яке використання феєрверків, навіть легальних, залишається повністю забороненим.