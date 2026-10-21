Обидва пілоти травмовані: у Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ

Нагадаємо, 23 липня, у Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57. За попередніми даними, пілоти встигли катапультуватися.

Раніше, 15 червня, у Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який виконував навчальний політ поблизу Свірська в Іркутській області. Тоді екіпаж також вижив після катапультування.

Літак упав на березі Ангари, спричинивши масштабну пожежу. Попередньою причиною катастрофи вважають несправність двигуна. У Міноборони Росії підтвердили аварію під час заходу на посадку та зазначили, що бомбардувальник не мав боєкомплекту.