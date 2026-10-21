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24 Канал Головні новини Обидва пілоти травмовані: у Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ
21 жовтня, 15:25
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Оновлено - 15:50, 21 жовтня

Обидва пілоти травмовані: у Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ

Тетяна Бабич

У Калінінградській області 21 жовтня зазнав аварії російський військовий винищувач Су-30СМ. Екіпаж літака встиг катапультуватися, проте обидва пілоти отримали травми.

Про це пишуть російські медіа. У мережі також з'явилися кадри інциденту.

Які подробиці?

Авіаційна аварія сталася о 12:53 у Черняховському районі. Падіння військового літака відбулося на відкритій місцевості між селами Тимофіївка та Зелений Бір.

Після катапультування обох льотчиків нібито госпіталізували до медичного закладу з ушкодженнями. На місце падіння повітряного судна вирушили екстрені служби для з'ясування обставин інциденту.

У Міноборони країни-агресорки уточнили, що літак виконував навчально-тренувальний політ. Він упав у безлюдній місцевості без боєкомплекту.

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Нагадаємо, 23 липня, у Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57. За попередніми даними, пілоти встигли катапультуватися.

Раніше, 15 червня, у Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який виконував навчальний політ поблизу Свірська в Іркутській області. Тоді екіпаж також вижив після катапультування.

Літак упав на березі Ангари, спричинивши масштабну пожежу. Попередньою причиною катастрофи вважають несправність двигуна. У Міноборони Росії підтвердили аварію під час заходу на посадку та зазначили, що бомбардувальник не мав боєкомплекту.

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