Обидва пілоти травмовані: у Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ
У Калінінградській області 21 жовтня зазнав аварії російський військовий винищувач Су-30СМ. Екіпаж літака встиг катапультуватися, проте обидва пілоти отримали травми.
Про це пишуть російські медіа. У мережі також з'явилися кадри інциденту.
Які подробиці?
Авіаційна аварія сталася о 12:53 у Черняховському районі. Падіння військового літака відбулося на відкритій місцевості між селами Тимофіївка та Зелений Бір.
Після катапультування обох льотчиків нібито госпіталізували до медичного закладу з ушкодженнями. На місце падіння повітряного судна вирушили екстрені служби для з'ясування обставин інциденту.
У Міноборони країни-агресорки уточнили, що літак виконував навчально-тренувальний політ. Він упав у безлюдній місцевості без боєкомплекту.
"Негативне приземлення" російського винищувача: дивіться відео очевидців
Нагадаємо, 23 липня, у Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57. За попередніми даними, пілоти встигли катапультуватися.
Раніше, 15 червня, у Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який виконував навчальний політ поблизу Свірська в Іркутській області. Тоді екіпаж також вижив після катапультування.
Літак упав на березі Ангари, спричинивши масштабну пожежу. Попередньою причиною катастрофи вважають несправність двигуна. У Міноборони Росії підтвердили аварію під час заходу на посадку та зазначили, що бомбардувальник не мав боєкомплекту.