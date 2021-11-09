Це зробили для того, щоб запобігти справжньому побиттю чоловіка, що могло трапитися. Наразі вже затримали зловмисника, який нібито хотів замовити цей злочин.

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Хотів поквитатися з колегою

За даними слідчих, цей злочин хотів влаштувати голова селищної ради однієї з громад Херсонщини. Він запропонував виконавцеві побити одного з депутатів його ради. За це чоловік нібито платив 7 тисяч доларів.

Голова сільради, ймовірно, розраховував, що внаслідок побиття потерпілий не зможе ходити та пересуватиметься на інвалідному візку. Як наслідок, замість господарських справ він займався б лише здоров'ям.

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Давав гроші частинами

Правоохоронці з'ясували, що задля виконання замовлення у вересні та жовтні зловмисник передав виконавцю частину оплати – 500 доларів та 37 тисяч гривень.

А викрили та затримали чоловіка вже 9 листопада. В цей ден він передавав наступну частину грошей – 2 500 доларів і 65 тисяч гривень.

Що загрожує за такий злочин

У поліції Одещини повідомили, що оголосили затриманому підозру за статтею про скоєний замах на умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо його вину доведуть у суді, то зловмисник може потрапити до в'язниці на 10 років.

Затримання чоловіка силовиками / Фото Нацполіції та Офісу Генпрокурора

Коротко про цей "напад"

Спершу повідомили, що невідомі зупинили автомобіль, у якому їхав депутат із дружиною. Їх нібито сильно побили та чоловік потрапив до лікарні з важкими пораненнями.

Тоді правоохоронці заявили, що розслідують це за статтею про важке тілесне ушкодження. Вона передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.