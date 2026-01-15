Дипломатка ЄС Каллас на тлі проблем у світі сказала, що зараз час почати пити, – Politico
- Кая Каллас під час зустрічі з євродепутатами заявила, що світові події можуть бути причиною для початку вживання алкоголю, хоча сама вона не є прихильницею цього.
- Її коментарі з’явилися на фоні занепокоєнь щодо можливого захоплення Гренландії, протестів в Ірані, війни в Україні та інших геополітичних проблем.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у приватній розмові з депутатами Європарламенту сказала, що з огляду на ситуацію у світі зараз може бути "гарний момент", аби почати пити.
Данія не може досягти консенсусу зі США щодо Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Що сказала Каллас про проблеми у світі?
За даними видання, Каллас під час зустрічі керівників політичних груп Європарламенту сказала, що зараз "хороший момент", аби почати пити. Вона зауважила, що сама не є прихильницею алкоголю, однак нинішні світові події змушують замислитися, що "можливо, саме час почати", розповіли двоє учасників зустрічі.
Коментар пролунали після того, як євродепутати обмінювалися новорічними привітаннями. Як зазначають присутні, водночас у залі звучали й зауваження, що "глобальні події означають, що рік не такий уже й щасливий".
Заява Каллас прозвучала приблизно в той самий період, коли міністри закордонних справ Гренландії та Данії проводили переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо на тлі погроз Дональда Трампа щодо можливого захоплення арктичного острова. За її підсумками сторони не досягли згоди.
У Politico зазначають, що на фоні занепокоєння в Європі через потенційну анексію Гренландії, масові протести в Ірані, війну Росії проти України, бойові дії в Секторі Гази та операцію США у Венесуелі геополітика стала для Євросоюзу пріоритетним питанням.
Трамп закликав Данію "негайно забиратися" з Гренландії
Президент США Дональд Трамп звернувся до Данії з вимогою "негайно забратися" з Гренландії.
Трамп сказав, що бажання гренландців залишатися у складі Данії, що озвучив гренландський прем'єр Єнс-Фредерік Нільсен, це "їхня проблема".
Трамп заявляв, що США потребують Гренландії "з точки зору національної безпеки", стверджуючи, що заморожена автономна територія, що належить Данії, "покрита" російськими та китайськими кораблями.