Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб: гурт KALUSH і репер SKOFKA випустили новий трек

На стримінгових та онлайн платформах з’явився новий трек гурту KALUSH і репера SKOFKA – "Батьківщина". Як зазначають у соцмережі музиканти, спільною піснею мали на меті підтримати бойовий дух захисників.

"Написаний він душею і серцем, болем за Україну та смутком за померлими героями, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен, хтось на передовій, а хтось в тилу", – йдеться у повідомленні.

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Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вирішили підтримати спільний проєкт мережі ОККО та фонду "Повернись живим" зі збору на розвідкомплекси "Шарк" для ЗСУ.



Розвідкомплекси "Шарк" / Колаж 24 каналу

"Тому що у нас спільна ціль - перемога, і цей проєкт пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів "Шарк", на які потрібно зібрати 325 мільйонів гривень. Підтримати збір можна на заправках ОККО, адже з кожного літра пального "PULLS" 1 гривня одразу летить на ці комплекси", – зазначають артисти.

Kalush, Skofka – Батьківщина: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в рамках спільного з фондом проєкту мережа ОККО, починаючи з листопада, перераховує по 1 гривні з кожного літра проданого пального PULLS 95/Diesel на закупівлю безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК. За 1,5 місяця акумульовано коштів майже на 8 таких акул. Таким чином, кожен український водій, який заправляється "PULLSом помсти" на ОККО, автоматично долучається до забезпечення військових "очима в повітрі".