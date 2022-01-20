Кальянна з жердиною та коктейль-хол: у Навального показали фото маєтка Путіна
Соратники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального показали інтер'єри розкішного маєтка Володимира Путіна. Мовиться про палац політика під Геленджиком.
Відповідні фото команда Навального опублікувала у мережі 20 січня. У цей же ж день в 2021 році вони показали резонансне розслідування про елітну нерухомість очільника Кремля.
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У Навального відповіли на критику
У фільмі інтер'єри маєтку продемонстрували у вигляді 3D-візуалізацій. Розслідувачі запевнили, що вони – такі ж у реальності. Втім, у низки корситувачів мережі це викликало сумніви. Тож у Навального заявили, що врешті готові розставити всі крапки над "і" щодо того, існує цей палац під Геленджиком чи ні.
Ми покажемо, який він має вигляд — зсередини, зовні. Що там є, що там було. Це будуть сотні справжніх фотографій,
– наголосили у публікації.
Загалом розслідувачі оприлюднили майже 500 фотографій із маєтка російського президента.
Розслідувачі показали фото:
- вітальні, ванні, санвузли, спальні;
- кальянну в східному стилі з жердиною;
- винний погреб, коктейль-хол;
- читальний зал, музичну вітальню, домашній театр,
- тренажерний зал.
Який вигляд має маєток Путіна: дивіться відео
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