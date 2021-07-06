На Камчатці у море впав літак: на борту перебували 28 людей

Пасажирський літак Ан-26, який зник з радарів на Камчатці, міг впасти в Охотське море. На борту перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина.

Місце визначили з огляду на метеоумови та час втрати зв'язку з повітряним судном. Для пошуків туди відправляють два гелікоптери.

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