На Камчатці у море впав літак: на борту перебували 28 людей
6 липня 2021 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
Пасажирський літак Ан-26, який зник з радарів на Камчатці, міг впасти в Охотське море. На борту перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина.
Місце визначили з огляду на метеоумови та час втрати зв'язку з повітряним судном. Для пошуків туди відправляють два гелікоптери.
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