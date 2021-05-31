Обзивав бидлотою: "слуга" поскандалив через неправильне паркування дружини

"Слуга народу" Юрій Камельчук поскандалив з активістами проєкту "Зупини лося". Конфлікт між ними зав'язався через неправильне паркування дружини нардепи.

Інцидент відбувся прямо під стінами парламенту 31 травня. Все почалося з того, що активісти зробили зауваження водійці одного з авто.

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Машина, про яку мовиться, стояла на "аварійці" у недозволеному місці. Тож активісти розмістили на лобовому склі відповідну наклейку.

З'ясувалося, що за кермом – перебуває дружина "слуги народу" Юрія Камельчука. З автомобіля вона не виходила. Врешті, на допомогу прийшов чоловік.

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Нардеп заявив, що не розуміє, про яке порушення мовиться. Адже дружина чекала його з роботи, відповідно зупинилася під Радою у "службових потребах".

Він заявив, що будь-який автомобіль має право паркуватися де завгодно на 2 хвилини. У розпал конфлікту нардеп обізвав своїх співрозмовників "бидлотою"

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"У вас проблеми зі здоров'ям? Чи із спілкування із жінками? Чи ви так задовільняєте свою психологічну неврівноваженість? Скажіть, будь ласка", – зазначив політик.

Камельчук також звинуватив активістів – мовляв, вони нахамили його коханій. Крім цього, він також додав, що "приставати до жінок – це низько".