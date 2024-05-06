Канада та Данія зголосилися профінансувати виробництво зброї в Україні, – Камишін

Одразу дві країни-союзниці погодились фінансувати виробництво зброї в Україні. Зараз для цього шукають додаткові кошти.

Канада та Данія погодилися профінансувати виробництво зброї в Україні. Наразі українська промисловість може швидко виробляти оборонну техніку та безпілотники. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Ініціатива "Зброярі"

Камишін розповів, що наразі вже дві країни долучилися до ініціативи щодо фінансування виробництва озброєння в Україні. Під час форуму у Брюсселі українська сторона планує залучити ще більше країн і коштів.

У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і за цією ініціативою вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні,

– сказав Камишін.

Він пояснив, що українська промисловість має спроможності виробляти зброю: від оборонної техніки до безпілотників. Камишін називає фінансування виробництва техніки "найшвидшим і найправильнішим способом" як допомогти силам оборони України. Крім того, українська сторона хоче отримати доходи від російських заморожених активів на ці потреби.

Ми говоримо про те, щоб за європейські кошти відбулася закупівля українських виробників і передача українським силам оборони. Тобто, як тільки буде законтрактовано, – далі виробляється та залишається для нашої оборони,

– каже Камишін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості каже, що український ОПК також виробляє артилерійські снаряди. Втім, навіть після збільшення обсягів виробництва Україна і надалі залежатиме від постачань союзників. Він також окреслив головні виклики для нашої індустрії. За його словами, це, по-перше, фінансування, по-друге, постійні обстріли й по-третє, коли ми говоримо конкретно про артилерійські боєприпаси це глобальний дефіцит на вибухові речовини й порох.

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