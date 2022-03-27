Канада готова допомогти країнам припинити використання російської нафти

Канада готова допомогти вирішити глобальну енергетичну кризу. Для цього країна може надати більше нафти, газу та урану.

Про це повідомив Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон. Він додав, що є багато країн, які готові допомогти, аби витіснити російську нафту та газ.

Важливо Найважливіше, що Україна для всього світу перестала бути "частиною Росії", – Зеленський

Відомо, що Канада – четвертий за величиною виробник нафти у світі. Країна зобов'язалася експортувати додатково 200 000 барелів нафти.

Найбільша трубопровідна компанія країни Enbridge заявила, що готова зробити все можливе для підвищення енергетичної безпеки як у Північній Америці, так і в Європі.

Фурса припустив, які ще санкції очікують на Росію: дивіться відео