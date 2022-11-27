Канада забила свій перший гол на чемпіонатах світу, він може стати найшвидшим на ЧС-2022

Збірна Канади забила гол у ворота Хорватії у матчі чемпіонату світу з футболу 2022. Цей гол було забито вже на другій хвилині матчу.

Свій гол збірна Канади забила на 66-й секунді матчу. А розпочалася атака з того, що канадський голкіпер вибив м'яч від своїх воріт на Ларіна, що перебував в центральному колі. Той скинув м'яч на правий фланг, де його підхопив Б'юкенен. А вже він зробив навіс у штрафний майданчик, куди вбігав Девіс. І вже він головою відправив м'яч у ворота збірної Хорватії.

Варте уваги Найкращі теж помиляються: як грубий фейл Куртуа на ЧС-2022 підвів Бельгію – відео крутого голу

Цей гол було забито на першій хвилині та шостій секунді матчу. І поки це найшвидший гол на чемпіонаті світу 2022 в Катарі.

Відео голу Девіса у ворота Хорватії на ЧС-2022

Окрім того, для збірної Канади це перший гол на чемпіонатах світу. І сталося це аж в п'ятому матчі.

До цього Канада виступала на ЧС-1986, але там зіграла невдало, програвши усі три матчі, і не забивши жодного голу. Після цього команда не могла пробитися на чемпіонати світу аж до 2022 року.

В першому матчі на ЧС-2022 Канада грала проти Бельгії. І могла забивати гол, коли отримала право на пенальті. Але Девіс не зумів переграти Куртуа. А після цього команда пропустила та програла.