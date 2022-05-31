Канада надасть Україні ще 800 мільйонів доларів: чергова допомога буде і від ЄС

Україна отримає важливу фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Канада передасть 800 мільйонів доларів. Буде допомога і від Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр – міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає 24 канал. За останні три місяці Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад 7 мільярдів доларів фінансової допомоги. Посадовці щодня ведуть перемовини, щоб обсяги і надалі зростали.

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Від Канади – 800 мільйонів доларів, від ЄС – 330 мільйонів євро

Сьогодні Кабмін має затвердити умови допомоги від уряду Канади на майже 800 мільйонів доларів. Це дійсно велика сума, враховуючи, що вони вже надавали Україні близько 400 мільйонів доларів. Денис Шмигаль наголошує, що це дійсно важливі кошти.

Спільні проєкти розвивають і з Євросоюзом. Кабмін збирається затвердити нову угоду з ЄС, за якою Україна отримає 330 мільйонів євро. Усі ці кошти підуть на підтримку економіки, яка отримала нові виклики в умовах воєнної агресії Росії.

Денис Шмигаль також подякував європейським партнерам, що вони запровадили часткове ембарго на російську нафту в межах шостого пакету санкцій. Кремль втрачатиме від 10 до 25 мільярдів доларів щорічно. Ці кошти Росія могла витратити на фінансування війни проти України.

Зброя, фінанси та санкції. За цими трьома стратегічними напрямками маємо хороший прогрес цього тижня. Робимо все, аби наблизити перемогу. Попри неймовірні виклики, Україна обов’язково переможе. Слава Україні! – наголосив прем’єр – міністр Денис Шмигаль.

Які продукти можуть подорожчати у наступні місяці: думки експерта

Як повідомив 24 каналу почесний президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич, у червні – липні може подорожчати ціна на цукор – від 20 – 30% або й більше. Цей прогноз він робить на основі посівної та ситуації на полях із цукровими буряками.

Крім того, може бути незначне зростання цін на хліб. Але експерт наголошує, що величезного подорожчання не буде.

Аграрій впевнений, що в Україні не зникатимуть певні продукти із продуктових полиць. Час від часу сезонно можуть підійматися ціни на овочі та ягоди.

Раніше директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий стверджував, що в Україні зросте ціна на цю крупу. Раніше Україна закупляла 50% гречки з Росії. Зараз, зрозуміло, цей ринок відрізаний, а достатніх власних запасів поки що немає. Тому ціна на гречку може зрости до 100 гривень.

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