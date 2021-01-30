Канада посилила обмеження для в'їзду: що тепер потрібно

Через несприятливу ситуацію з коронавірусом у світі канадська влада вирішила змінити правила для в'їзду в країну. Тепер, потрапивши на територію Канади, необхідно здати тест на COVID-19.

Джерело: The Guardian

Після здачі тесту прибулому доведеться 3 дні чекати на результат в певному готелі.

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За словами глави уряду Канади Джастіна Трюдо, цей готель турист оплачуватиме сам. За попередніми підрахунками, це обійдеться у близько 2 тисячі доларів.

Ті, у кого результат виявиться негативним, зможуть дотримуватися режиму карантину вдома під суворим наглядом і контролем,

– заявив Трюдо.

Щодо тих, кому не пощастило і у кого тест – позитивний, то вони теж залишаться на карантині у визначених закладах. Там перевірятимуть, які саме штами туристи переносять.

Зазначимо, що раніше Канада обмежила в'їзд для громадян з інших країн з необов'язкових причин. Обмеження триватимуть до 21 лютого.