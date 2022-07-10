Поганий прецедент, – Україна відреагувала на повернення турбіни "Північного потоку" Німеччині

В Україні розчаровані рішенням Канади зробити виняток з антиросійських санкцій та повернути турбіну Siemens "Північного потоку" Німеччині. Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон наголосив, що росія все одно продовжуватиме газовий шантаж.

Сергій Макогон наголосив, що розуміє логіку цього рішення, адже на повернення турбіни покладають серйозні надії, що це дозволить знизити вартість газу та збільшити його постачання до Європи. Однак гендиректор Оператора ГТС України наголосив, що російський "Газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього.

Нагадаємо Канада погодилась на передачу Німеччині відремонтованої турбіни для "Північного потоку

росія продовжує газовий шантаж

Макогон підкреслив, що Канада та Німеччина сподіваються, що після повернення турбіни російський "Газпром" повністю відновить транзит газу що Європи, що дозволить наповнити газосховища і підготуватися до зими. Тобто вони сподіваються на те, що росія транспортуватиме 100 мільйонів кубометрів газу на добу. Однак гендиректор Оператора ГТС назвав це рішення поганим прецедентом.

Нажаль Канада піддалась тиску та прийняла рішення повернути турбіну "Газпрому". Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій,

– наголосив Макогон.

Гендиректор Оператора ГТС пояснив, що зараз у росії немає жодних перешкод здійснювати необхідний транзит газу, однак саме "Газпром" цього і не робить. Наприклад, російська компанія не повністю використовує маршрут через Польщу, яким можна транспортувати 90 мільйонів кубометрів газу на добу. Також росія не використовує проплачені транзитні потужності. Макогон зазначив, що "Газпром" використовує лише 40% транзитних потужностей.

З огляду на ці причини Макогон наголосив, що "Газпром" і без турбіни, яку повернула Німеччині Канада міг би повністю забезпечувати Європу газом, однак росія прагне шантажувати Захід. Через це Макогон висловив сподівання, що Європа зможе повністю відмовитися від російського газу.

Шольц радіє поверненню турбіни

Німецький канцлер Олаф Шольц радіє поверненню турбіни з Канади. Як повідомляє видання Bild, він привітав рішення, яке ухвалили за океаном.

Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників,

– сказав Шольц.



Скільки Європа платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, що 10 липня уряд Канади ухвалив рішення повернути Німеччині турбіну Siemens газопроводу "Північний потік". Ця турбіна була на ремонті в Канаді, але після введення санкцій проти росії, її вивезення стало неможливим. Тому такий крок є фактично обходом антиросійських санкцій.

У Німеччині прагнули повернути цю турбіну, аргументуючи це тим, що росія взагалі може припинити транзит газу до Європи й тим, що потрібно готуватися до опалювального сезону.

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