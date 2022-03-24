Канада запровадила нові жорсткі санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії за сприяння воєнного вторгнення в Україну.

Таку інформацію Джастін Трюдо повідомив після зустрічі з лідерами НАТО та Великої сімки, повідомляє видання Politico.

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За словами прем'єр-міністра, завдяки новим заходам Канада запровадила санкції щодо 964 людей, пов'язаних із главою Кремля.

Путін вчиняв і продовжує вчиняти військові злочини та створювати руйнівну гуманітарну кризу,

– заявив Трюдо.

Заборона владою Канади на експорт деяких товарів та технологій до Росії спрямовані на ослаблення можливостей російських збройних сил у таких галузях, як електроніка, інформатика, телекомунікації, навігація та транспорт.

За попередніми даними, нові санкції – це остання хвиля заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Уряд Канади ввів санкції проти самого Путіна, членів його найближчого оточення, депутатів Державної думи та діячів білоруського режиму.

Раніше повідомлялось, що на зустрічі в Брюселлі президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступили із спільною заявою, в якій закликали Росію негайно припинити агресію проти України та вивести війська і техніку з нашої країни.

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