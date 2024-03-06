На борту було понад 500 пасажирів: у Канаді блискавка влучила у літак, який щойно злетів

У Канаді блискавка влучила у літак Boeing 777-300 з 550 пасажирами на борту, коли той злетів з аеропорту Ванкувера. Неймовірний момент потрапив на відео.

Повідомляють, що інцидент стався у неділю, 3 березня. Літак прямував рейсом з Ванкувера до Лондона.

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У пасажирський літак влучила блискавка

У неділю, 3 березня, близько о 19:30 блискавка влучила у пасажирський літак. Неймовірний момент встиг зафіксувати один з місцевих студентів, який просто знімав, як злетів борт Boeing 777. До слова, він навчається на пілота, тому часто фільмує, як літаки злітають або йдуть на посадку.

Рейс тільки злетів з аеропорту Ванкувера, як у нього влучила блискавка. Повідомляється, що літак компанії Air Canada летів до Лондона. Після інциденту борт продовжив летіти й у підсумку успішно приземлився в аеропорту Хітроу. Ніхто з пасажирів унаслідок влучання блискавки не постраждав.

Блискавка влучила у літак під час польоту: неймовірне відео

Як пояснюють пілоти, уникнути трагедії вдалося завдяки системі безпеки, яку встановлюють на лайнерах. Так, кожен пасажирський літак має спеціальну систему, яка придушує розряди блискавки.

Boeing 777, у який влучила блискавка у Ванкувері, вже пройшов перевірку й готовий до відновлення польотів. Жодних збоїв у системі не було виявлено після цього інциденту.

У Нью-Йорку блискавка влучила у Світовий торговий центр

. За даними Національної метеорологічної служби, у пасажирські літаки блискавка влучає у середньому один – два рази на рік, тому таке явище не є незвичним для пілотів. Водночас рідко вдається зафіксувати влучання на камеру.

У квітні 2023 року все Східне узбережжя США накрила сильна гроза з блискавкою. Одна з них влучила у Світовий торговий центр у Нью-Йорку, а свідкам цього неймовірного явища вдалося зафіксувати це на кадрах.

Блискавка влучила у найвищу будівлю в США й освітила небо яскравими смугами. Цікаво, що таке трапляється не вперше. За даними Accuweather, упродовж 2015 – 2020 років у цю будівлю влучали 189 разів. Це робить її другою за кількістю уражених у США після Вілліс-Тауер у Чикаго, у який за той же період блискавка вдаряла 250 разів.