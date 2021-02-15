Гірськолижний курорт на заході Канади накрила лавина: є жертва

Снігова лавина зійшла біля популярного гірськолижного курорту "Вістлер-Блеккомб", що на заході Канади. Це вже друга смертельна лавина за останні дні.

Наразі у містечку Вістлер, де розташований курорт, зберігається нестабільна ситуація. Тож, правоохоронці закликали відмовитися від катання поза межами трас.

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Що відомо про жертву

На жаль, внаслідок сходження лавини одна людина загинула. Відомо, що 45-річний чоловік відпочивав разом із двома іншими людьми, коли на них почала рухатися снігова лавина.

Сноубордиста знайшли за 45 хвилин після того, як його накрило лавиною. Але його травми були несумісні з життям. Медикам довелося лише констатувати смерть.

Це вже друге смертельне сходження лавини за останні дні. 12 лютого лавини у цьому ж регіоні накрили трьох людей, з яких один загинув, двоє інших отримали травми.

Протягом останніх трьох днів рятувальники у цьому регіоні здійснили щонайменше 4 серйозні пошуково-рятувальні операції. За цей період 2 туристів загинули, також були випадки отримання серйозних травм.



У Канаді знову зійшла смертельна лавина / Фото АР

Зауважимо, наразі в Україні також зберігається сніголавинна небезпека. Рятувальники закликали не вирушати у гори на час негоди. Вони також оголосили третій рівень небезпеки.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу