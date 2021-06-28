Аномальна спека у Канаді: стовпчики термометра піднялись до рекордних +46 градусів

У Канаді наприкінці червня зафіксували рекордне потепління. У провінції Британська Колумбія температура повітря піднялася до +46 градусів.

Упродовж вихідних 26 – 27 червня у регіоні зафіксували понад 40 змін температурних показників. В епіцентрі аномальної спеки опинилося курортне місто Вістлер.

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Очікується, що там температура підійматиметься упродовж тижня, адже гори накопичують тепло. Людей закликають бути обережними і не легковажити власним здоров'ям.

Тривала, небезпечна та історична хвиля спеки втримається упродовж тижня,

– мовиться у повідомленні.

У містах вже відкрили центри аварійного охолодження. На вулицях людям роздають пляшки з водою та головні убори.

Кліматолог Девід Філліпс в ефірі одного з телеканалів повідомив, що у Канаді наразі спекотніше, аніж в ОАЕ.

У США також готуються до температурних рекордів

Національна метеорологічна служба США вже попередила людей про майбутні температурні рекорди.

Зокрема, 28 червня найсильнішу спеку прогнозують у містах Сіетл та Портленд.

Напередодні у США вже зафіксували +44 градуси.

Метеорологи пояснюють це тим, що над країною затримався антициклон.

Попередній температурний рекорд Канада встановила ще у 1937 році. Тоді зафіксували +45 градусів.