Канадою прокотилися масштабні пожежі: повітря стало криваво-червоним – апокаліптичні кадри

Канаду накрили моторошні лісові пожежі. Спалахнуло понад 1000 осередків вогню, внаслідок чого повітря стало криваво-червоним.

Слід розуміти, що внаслідок пожеж евакуйовують цілі міста. Це найсильніший сезон пожеж за всю історію спостережень. У мережу вже викладають моторошні фото та відео, на яких можна побачити, як вирує стихія.

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Евакуйовують тисячі людей

Як зазначають журналісти, масштабні пожежі вирують у місті Келовна. Там тривала евакуація близько 20 тисяч людей. Сам населений пункт розташований у провінції Британська Колумбія, а його населення – 150 тисяч людей.

Відомо, що вогонь там поширився на житлові райони. Міська влада зазначила, що стихія знищила "значну частину будівель". Правда, достеменно невідомо, скільки саме.

У Келовні також закрили аеропорт у безпекових цілях. Що стосується евакуації, то її здійснюють іншими шляхами до безпечних зон.

Станом на вечір п'ятниці евакуювали близько 19 тисяч мешканців Єллоунайфа. Про це розповіла міська голова.

Евакуація пройшла з величезним успіхом. Нам вдалося практично евакуювати все місто,

– заявила мер Ребекка Алті на пресконференції в п'ятницю ввечері.

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Що робить уряд країни

Слід розуміти, що уряд Канади розгорнув "значні військові ресурси". Вони спрямовані на допомогу з евакуації населення, а також приборкання стихії на Північно-Західних територіях. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Ми координуємо повітряну евакуацію, ми переконуємося, що ми готові реагувати на всі потреби громади зараз і будемо готові в найближчі місяці і роки, оскільки ми прагнемо забезпечити безпеку людей, які рухаються вперед, навіть коли ми відновлюємо місця, де є жахливі втрати,

– зазначив Трюдо.

Зауважимо, що за підрахунками площа територій, охоплених вогнем, уже перевищує площу Греції. Мешканці регіонів, наближених до стихії, продовжують евакуйовувати.