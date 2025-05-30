Мала 6 лап: кішку з незвичною мутацією знайшли в канадській провінції Альберта

До ветеринарів у місті Едмонтон у Канаді привезли однорічну кішку, яка мала незвичну мутацію. Через те, що в утробі матері її тіло зрослося з іншим кошеням, тварина мала більше лап, ніж зазвичай буває у котів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Однорічна кішка, яку назвали Бітсі, не мала дому – її врятували волонтери.

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В Альберті народилася кішка з 6 лапами

У квітні 2025 року в притулку для тварин Furget Me Not з'явилася молода кішка. Команда зоозахисників виявила, що тваринка має не 4, а 6 лап. Ветеринари спочатку не повірили, що таке можливо, але згодом побачили мутацію на власні очі.

Імовірно, додаткові дві лапи Бітсі отримали від близнюка, який приєднався до її тіла під час розвитку.

Керівниця Furget Me Not Animal Rescue Крістін Колтун повідомила, що функціональними були лише три лапи Бітсі. Інші ж кінцівки завдавали їй дискомфорту та обмежували рухливість.

Прості завдання, такі як положення кінцівок, щоб мати змогу дотягнутися до миски з їжею, були складними,

– розповіла вона.

Ветеринари врятували кішку з 6 лапами / Фото Furget Me Not Animal Rescue

Кішці провели ампутацію нефункціональних кінцівок та частини тазу. До операції вона була брудною та мала виразки на хворих лапах. Однак Бітсі – дуже добра та ніжна кицька. Це свідчить про те, що вона не була дикою. Після оперативного втручання тварину забрала менеджерка офісу Віндерміра Маккензі Саватскі.

Додаткові ноги були прикріплені до однієї з її задніх ніг за допомогою частини тазу, який також не розсмоктався, тому нам довелося ампутувати дві додаткові кінцівки та задню ногу, щоб забезпечити найкращу якість життя для Бітсі,

– поділилася нова господарка кішки.

Після операції Бітсі змогла нарешті вільно лягти та загалом почуватися комфортно. Кішка повністю одужала. Повідомляється, що зараз вона легко бігає та грається. Тваринка, ймовірно, швидко звикла, що має три лапи, але не відчуває болю.

Нагадаємо, у 2024 році на ярмарку у долині Міссісіпі увагу глядачів привернуло рідкісне курча з чотирма лапами. Ветеринари встановили, що пташка повністю здорова та може нормально жити.