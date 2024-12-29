У Канаді під час посадки загорівся літак

У місті Галіфакс в місцевому аеропорту загорівся літак авіалінії Air Canada. Інцидент стався під посадки борту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC News.

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Літак загорівся під час посадки

Рейс 2259 авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Галіфакс (канадська провінція Нова Шотландія). Відомо, що авіалайнер летів з Сент-Джонса (провінція Ньюфаундленд і Лабрадор).

Під час посадки літак вдарився крилом по злітно-посадковій смузі, через що спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Усіх пасажирів та членів екіпажу встигли оперативно евакуювати.

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Наразі причини інциденту невідомі. Однак одна з пасажирок припустила, що не розгорнулася одна з шасі літака. За її словами, літак почав приземлятися під кутом. Після того, як крило зіткнулося зі злітною полосою, пасажири почули гучний удар і звук, ніби крило ковзало по полосі.



Літак Air Canada загорівся під час посадки / Фото з соцмереж

Пілоти намагалися зупинити літак, однак пасажири говорять, що борт проїхав ще кілька метрів вперед, після чого таки зупинився. Згодом пасажири побачили, що загорілося ліве крило літака.



Борт Air Canada після аварії / Фото з соцмереж

Скільки було людей на борту – невідомо. За оцінками свідків, у літаку було щонайменше 80 пасажирів, адже вільних місць зовсім не залишалося.