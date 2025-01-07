У Канаді пасажирський літак загорівся під час посадки: у чому причина

У міжнародному аеропорту Галіфакс-Стенфілд, що в Канаді, літак здійснив жорстоку посадку через несправність. Інцидент трапився ввечері 28 грудня. У той момент в літаку перебували 73 пасажири.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення аеропорту в соцмережі Х.

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Літак занесло на злітно-посадковій смузі

Представник Air Canada Express Пітер Фіцпатрік заявив журналістам CNN, що їхній літак з рейсовим номером AC2259 вилетів із Сент-Джонса у Ньюфаундленді, але "не зміг дістатися терміналу", внаслідок чого усіх пасажирів пересадили на автобус.

Судно авіакомпанії Air Canada Express не змогло здійснити безпечну посадку через проблему із шасі. Пілотам довелося здійснити небезпечний маневр, під час якого крило та двигун літака зачепили бетон на землі.

Причина ймовірної проблеми з шасі невідома, заявила авіакомпанія, додавши: "З поваги до процесу розслідування ми не можемо робити припущення і не маємо додаткової інформації для надання на цей час",

– пише видання.

За словами одного з пасажирів Ейдена О'Каллаган, небезпека виникла, коли літак прослизнув злітно-посадковою смугою. Інша пасажирка Ніккі Валентайн зазначила, що люди в салоні почули звук, "схожий на автомобільну аварію", і побачили з ілюмінаторів полум'я на лівому борту літака.

Внаслідок жорсткої посадки літака серед екіпажу та пасажирів загиблих немає. Дехто з них отримав легкі травми.

Момент посадки літака: дивитися відео

Подібна ситуація сталася в Південні Кореї

Нагадаємо, 29 грудня в аеропорту Муан під час розбився літак Jeju Air. У авіатрощі тоді було багато загиблих та постраждалих, лише двом людям зі 181 вдалося вижити. Попередньо, літак міг впасти через несправність шасі.