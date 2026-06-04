Я дуже вражена, – іноземка, яка служить у ЗСУ, сказала, чим особливий її батальйон

Канадка Ейпріл Хаггет з позивним "Бабця" має звання молодшого сержанта і служить бойовою медикинею у батальйоні "Алькатрас" 93-ї бригади "Холодний Яр", яка сформована переважно з колишніх ув’язнених. Попри те, що вона єдина іноземка в підрозділі, їй вдається добре робити свою роботу та ладнати з колективом.

Жінка розповіла 24 Каналу, що щиро захоплюється стійкістю своїх бійців і вважає їх одними з найкращих військових.

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Що найбільше вразило канадку на службі в Україні?

За словами Ейпріл, часто бійці приходять, маючи іноді 6 місяців до завершення терміну. Багато з них приходять через те, що вони родом з Донецька, Мелітополя та інших окупованих місць.

Багато хто приходить без ресурсів, але з великим серцем. Ці чоловіки вже навчилися виживати протягом усього життя, і вони одні з найкращих військових, яких я коли-небудь бачила. Я дуже вражена і відчуваю, що перебуваю саме там, де маю бути,

– зазначила медикиня.

Оскільки Ейпріл єдина, хто розмовляє англійською, то на початку було складно. Але за допомогою карток вона вивчила медичні терміни. Вона слухала, як хлопці спілкуються між собою на полігоні. Часто їй дуже допомагали жести.

"Я знаю багато слів, які мені потрібно знати. Зараз я трохи краще розумію розмовну українську, але щодня я вчу щось нове. Я вивчаю російську, українську, а також суржик і намагаюся в цьому розібратися. Тож треба якось давати собі раду. І завжди є додаток-перекладач, але ми ним не дуже часто користуємося, бо він не завжди доступний", – розповіла жінка.

Ейпріл каже, що з часом до цього звикаєш, бо на передовій дуже рідко є можливість говорити англійською, тому навіть починає забувати слова. Жінка пригадує, що отримала позивний "Бабця", тому що часто говорила, що дуже втомилася. У відповідь вона чула: "Ти звучиш як бабуся".

Коли вона тільки прийшла в армію, то ставилася до всього інакше, не підлаштовувалася, як усі інші. Якщо вона вважала, що її бійцям потрібні кращі умови, то виступала проти людей, які вищі за неї за званням. Так медикиня запустила протоколи щодо ВІЛ та тестування на наркотики. Все це вона робила за власні кошти.

Я почала піклуватися про них. Хлопці дзвонили мені: "Я знайшов собаку. У тебе є молоко чи щось для маленького цуценяти?" Або "Бабцю, у мене кліщі на спині, можеш допомогти". А на годиннику – перша ночі. Або іноді, коли вони кажуть: "Ми виїжджаємо, а магазини зачинені, що у тебе є". Мій будинок забитий речами для хлопців. Це не мій будинок, це просто засіб допомоги. У мене є тільки маленьке місце для сну, тож я піклуюся про них цілодобово,

– сказала Ейпріл.

Як долучитися до війська після 60 років?

Ухвалений у 2025 році закон №4539-ІХ дозволяє громадянам віком понад 60 років добровільно вступити на військову службу за контрактом терміном на 1 рік із можливістю щорічного продовження до кінця воєнного стану. Добровольці можуть обирати бойові, тилові або адміністративні посади в будь-якому роді військ за умови придатності за станом здоров’я та обов’язкової письмової згоди командира частини.

Процедура оформлення контракту складається з таких кроків: отримання листа-погодження від командира обраної військової частини; подання заяви та отриманого листа до ТЦК та СП; проходження ВЛК та прибуття до частини.