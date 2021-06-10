Канал "НАШ" оштрафували за поширення російської пропаганди

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала ТОВ "НАШ 365" за порушення вимог українського законодавства. В ефірі каналу екснардеп Євген Балицький поширював твердження російської пропаганди.

Нацрада провела позапланову безвиїзну перевірку. Моніторили ефір за 4 лютого 2021 року. В одній з передач виступив екснардеп Євген Балицький.

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У прямому ефірі спотворювали історичні події

Політик у прямому ефірі розповідав про начебто "зовнішнє управління в Україні". Також, визначили у Нацраді, Балицький намагався спотворити історичні події. Зокрема, він казав про причетність українців до трагедії в Бабиному Яру та "так званий Голодомор". Ще Балицький відзначився тим, що заперечував значення Революції Гідності.

Ведучі на висловлювання політика не реагували

У регуляторі зауважили, що ведучі на те, що говорить їхній гість, не зреагували. Ба більше, передачу повторили ще наступного дня.

У Нацраді наголосили, що ТОВ "НАШ 365" порушило закони "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію". Мовнику оголосили попередження та оштрафували на понад 114 тисяч гривень.

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Також Нацрада застосувала санкцію щодо "НАШ" за розпалювання ворожнечі у висловлюваннях Вадима Рабіновича, що прозвучали в ефірі 3 лютого 2021 року. Позапланові перевірки призначили і через виступи Олени Лукаш та Андрія Пальчевського.