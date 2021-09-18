Канатаходець пройшовся по тросу від Ейфелевої вежі на висоті 70 метрів: вражаючі фото й відео

У Парижі канатоходець Натан Полін пройшов по тросу між Ейфелевою вежею та Національним театром Шайо. Унікальне видовище відбулося 18 вересня.

Француз протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті. Загалом він подолав відстань у 670 метрів.

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Канатоходець пройшовся по тросу між Ейфелевою вежею і театром Шайо

Натан Полін влаштував спортивно-мистецький перформанс присвячений відкриттю Культурної олімпіади та святкуванню Днів європейської спадщини, які відбудуться з 18 по 19 вересня.

Трос, довжиною в 670 метрів, натягнули між Ейфелевою вежею та театром Шайо в Парижі. Ширина становила 3 сантиметри. Канатохідцю перед початком руху одягнули все необхідне обладнання, включно зі страхуванням.



Виступ канатохідця Натана Поліна / Фото Getty Images

За правилами безпеки, Поліну не можна було рухатися по канату боком. До того ж свій прохід він доповнив акробатичними трюками.

Сотні парижан та гостей міста спостерігали за унікальним виступом канатохідця і аплодували йому. Сам він зізнався, що пройти 600 метрів на такій висоті, концентруючись на всьому навколо, було дуже нелегко.

Я радий, що зробив це. Насамперед важливо поділитися цим зі всіма,

– розповів спортсмен після закінчення.

Полін ще раз повторить своє унікальне проходження від Ейфелевої вежі до Національного театру Шайо. Наступний виступ відбудеться 19 вересня. За словами організаторів заходу, це найбільш протяжний транспортний перехід у міських умовах.

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