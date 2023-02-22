До претендентів є питання: розслідування "Схем" про кандидатів на голову НАБУ

Наразі в Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Зараз за цю посаду змагається 21 кандидат, і до деяких з них у журналістів виникли серйозні питання.

Раніше НАБУ очолював Артем Ситник. Той, хто прийде йому на заміну – також керуватиме бюро наступні 7 років.

Дивіться також Детектива, який розслідував справу Татарова, виключили з конкурсу директора НАБУ, – "Схеми"

Хто претендує на посаду НАБУ

НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні злочини, до яких причетні українські топ-посадовці. І незалежність для цього відомства – це один із головних принципів, відповідно до закону, бо серед їхніх підозрюваних – народні депутати, судді, представники Офісу президента.

Зараз за цю посаду змагається 21 кандидат. Це фіналісти, які вже склали тести на знання законів та розв'язання логічних задач:

Руслан Кравченко

Сергій Гупяк

Вероніка Плотнікова

Семен Кривонос

Віктор Павлущик

Віталій Власюк

Олександр Цивінський

Олександр Вікул

Олександр Риковцев

Михайло Буртовий

Роман Осипчук

Анатолій Нестерцов

Сергй Наумюк

Ігор Ярчак

Олег Опішняк

Євген Теницький

Володимир Церковний

Максим Ворвуль

Юрій Бєлоусов

Олександр Руденко

Роман Удовиченко

Далі вони повинні пройти співбесіди на доброчесність та компетентність. Після цього залишаться 3 кандидатів, серед яких Кабмін обере переможця та, відповідно, нового директора НАБУ.

У біографії деяких депутатів є сумнівні факти

Віталій Власюк

Нині він заступник голови Київської обласної військової адміністрації. Власюк знайомий із заступником голови Офісу президента Олексієм Кулебою і заявив, що той знає про його намір очолити ОП і побажав йому успіхів.

Тим часом брат Віталія Власюка працює радником в Офісі президента і є секретарем робочої групи з питання санкцій проти Росії, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки посол Майкл Макфол.

У цього кандидата на посаду директора НАБУ є автівка Lexus RX 350 2020 року випуску та Tesla Model S 2017-го. За словами кандидата, обидві придбані без кредиту, за словами кандидата. Крім цього, він зміг дозволити собі подарувати дружині швейцарський годинник Rolex.

Віталій Власюк повідомив, що заробив шляхом майнінгу і навіть задекларував криптовалюту біткоїн. Хоча кандидат каже, що сплачував 5% податків під час вироблення криптовалюти, її вартість, схоже, оцінював на власний розсуд.

Цікаво. В одному з базових критеріїв доброчесності зазначено – належне декларування. Чого кандидат Власюк, принаймні в інформації про свої біткоїни, схоже, не продемонстрував. Журналісти проаналізували публічну адресу криптовалюти та з'ясували, що він суттєво занизив її вартість. 31 грудня 2021 року свої 10 біткоїнів Віталій Власюк оцінив в один мільйон гривень, хоча їхня ринкова вартість на той час була у 13 разів більшою. Ціна 10,18 біткоїнів наприкінці 2021 року була еквівалентною 450 тисячам євро, в гривнях десь 13 мільйонів.

Крім цього, за тією публічною адресою, за якою мали б розміщуватися його 10 біткоїнів, уже за кілька місяців того ж року не було жодного.

Власюк пояснив, що він зняв біткоїни з рахунку та переклав на так званий "холодний гаманець". За його словами, його адресу подивитися неможливо, але експерти стверджують, що в цьому випадку теж автоматично генерується публічна адреса, просто кандидат її не вказав.

Семен Кривонос

Ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий із чинним заступником глави ОП Олексієм Кулебою. Коли Кулеба працював у Київській міській державній адміністрації, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.

Зараз Кривонос очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво. Політик Михайло Саакашвілі раніше писав, що на цю посаду Кривоноса повністю підтримав нинішній голова ОП Андрій Єрмак. Також у кандидата є історія, пов'язана з хабарами.

За даними журналістів, з кандидатом насправді було пов'язано дві різні справи з хабарами на одну і ту ж суму – 120 тисяч доларів. У одній він був викривачем, і її ще торік розслідувало НАБУ. Інша справа – у 2014 році, її розслідувала СБУ. Відповідно до судового реєстру, голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, нібито вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції (Семеном Кривоносом), вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

Не було ніякого хабара, я не підозрюваний, не обвинувачений, це абсолютна нісенітниця. Ніякого хабаря я не отримував. Я є викривачем корупції, і за моєю заявою особа при спробі дати мені хабар затримана НАБУ,

– сказав журналістам Кривонос

Також 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ. Але відмовився обіймати цю посаду. Кандидат відмовився від посади у момент, коли тоді ще журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

Сам Кривонос пояснив свою відмову від посади тим, що "була певна маніпулятивна інформація". Тож він вирішив відмовитися та залишитися працювати на посаді в одеській митниці.

Юрій Бєлоусов

Керівник департаменту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов є колегою заступника Генпрокурора Антона Войтенка.

До того, як він почав працювати в Офісі генпрокурора, був науковцем та працював, зокрема, в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини. За його словами, працюючи в Офісі генерального прокурора у них була низка проваджень, схожих за тематикою до тематики НАБУ, зокрема, про закупівлі, зловживання з фінансами з боку державних інституцій.

Руслан Кравченко

Цей кандидат також колега заступника генпрокурора Войтенка, з яким він працював пліч-о-пліч у військовій прокуратурі центрального регіону. Кравченко – посідає перше місце у рейтингу.

Нині Кравченко очолює Бучанську прокуратуру, працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. Також Руслан Кравченко був прокурором у справі, де експрезидента Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Відповідно до декларацій кандидата Кравченка, він, отримавши службове житло у грудні 2018 року, в 2019-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав.

За його словами, з Матіосом зв'язків у нього немає і він ніколи не спілкувався з ним напряму. Проте він не може відповісти на запитання журналістів, як приватизував службову квартиру.

Я спочатку отримав її, потім приватизував, коли з'явилися законні підстави… У мене зараз документів немає. Я надам комісії. Я проходив усі перевірки, генінспекцію, фінмоніторинг. Я, на мою думку, не порушив будь-якого закону,

– сказав він.

Олександр Вікул

Один із майбутніх кандидатів на посаду директора НАБУ, прокурор з Вінниччини Олександр Вікул, написав, що "українські ЗМІ дуже завзято поширюють новини про хабарництво, тисячі повідомлень, і зовсім не приділяють уваги добру". Він вважає, що у нашому інформаційному полі "занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, корупціонерів і хабарі". Мовляв, ЗМІ не говорять про те, що все ж таки бувають чесні працівники та судді.

Також своїй анкеті прокурор з Вінниччини написав про ймовірні сумніви комісії щодо вартості його автівки. За його словами, оцінник, коли оцінював автомобіль, "оцінив його у суму, яка не зовсім відповідає ринку та дійсності". Хоч сам Вілкул зізнається, що давав за неї більше.

Роман Удовиченко

Кандидат на директора НАБУ – прокурор з Сумщини Роман Удовиченко розповів про "лайфхак", як купити 7-річний Volkswagen Passat за 30 тисяч гривень.

Купував автомобіль не я, а батько моєї дружини у свого знайомого. У своїх знайомих купували авто, яке було не на ходу, технічно несправне. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір у МРЕО, якусь ціну там узгодили, поставили. Коли мені потрібно було подавати декларацію, підняв усі документи, облікував, відповідно до офіційних документів,

– розповів Удовиченко.

Олександр Руденко

Фіналіст на директора НАБУ – адвокат Олександр Руденко. Руденко сплатив півмільйона гривень за кредит. Хоч у його декларації вказано про відсутність доходів у 2021 році. Друга його декларація не оприлюднена. За його словами, кредит сплачував зі статків з часів 2017 – 2019 років, які задекларовані та сплачені.

– "Так, якщо у вас такі статки, навіщо було брати кредит?" – запитав журналіст.

– "Це була сімейна справа" – відповів Руденко.

– "Як так, що у вас не було жодної гривні доходу, якщо того року ви займалися адвокатською діяльністю?"

– "Крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще активно займаюся громадською діяльністю, безпосередньо волонтерством".

Сергій Наумюк

Цей кандидат працює у НАБУ. З червня 2016 року – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів. Проте його батько Анатолій Наумюк, схоже, має російський паспорт.

На сайті Федеральної податкової служби Росії обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність російського громадянства.

За словами Наумюка, його батьки не мають російського паспорта. Вони прописані у Луганську, де проживали до 2014 року. Після цього вони виїхали у США до іншого сина. Анатолій Наумюк також сказав, що "майбутній директор НАБУ може мати родичів, де завгодно", але він повинен керуватися лише інтересами українського народу.

Сергій Гупяк

Сергій Гупяк працює у Державному бюро розслідувань Хмельницького, але перебуває у Вінниці. Виявилося, що основну частину майна, в тому числі половину вартості авто Toyota RAV4 гібрид, має завдяки батькам.

За його словами, він є співвласником разом зі своєю матір'ю. Половину від вартості у понад 900 тисяч вніс він, половину – внесла його мама.

Зараз мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала ФОП, працювала також інженером в різних установах. Тобто, у неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідно їх відкласти,

– сказав Сергій Гупяк.

З конкурсу виключили детектива, який розслідував справу Татарова