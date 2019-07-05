Кандидатка від "Слуги народу" працювала на соратника Януковича після Революції Гідності, – ЗМІ

Кандидатка в народні депутати від "Слуги народу" Олена Мошенець продовжувала працювати заступницею головного редактора в газеті ексголови Нацбанку часів Януковича Сергія Арбузова під час та після Революції Гідності. У виборчому списку пропрезидентської політичної сили вона під номером 56.

Мошенець працювала з Арбузова навіть тоді, коли він вітк у Росію, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

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Так, у 2013-2014 роках Олена Мошенець працювала заступницею головного редактора і керівницею спецпроектів газети "Капітал". Ця газета, за даними низки видань, серед яких Детектор медіа, Економічна правда та The Insider, входить до неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова.

У коментарі журналістам "Схем" Олена Мошенець підтвердила, що працювала у "Капіталі" Арбузова у зазначений період. Але додала, що її робота у виданні не стосувалася політичних тем.

До сфери моїх компетенцій входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо,

– пояснила вона в письмовому коментарі.

Однак у біографії кандидатки на офіційному сайті партії "Слуга народу" немає згадки про її роботу в "Капіталі".



Олена Мошенець у списку "Слуги народу"

Про що писала ця газета у 2014?

Вона випустила цілий спецпроект "до 100 днів постмайнанної влади" із серією інтерв’ю з високопосадовцями-соратниками Януковича. Усі вони після Революції Гідності втекли в Росію.

Зокрема, інтерв’ю з міністром зборів та доходів часів Януковича Олександром Клименком та із самим Сергієм Арбузовим. Окрім того, у газети є компліментарні матеріали щодо інших членів уряду Миколи Азарова, наприклад, екс-міністерки соціальної політики Наталії Королевської.



Скріншот Радіо Свободи

​Однак Мошенець наголошує, що цих інтерв’ю також не робила.

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Хто такий Сергій Арбузов?Його називають представником так званої "сім’ї Януковича". За часів його президентства Арбузов обіймав посади голови Національного банку України та першого віцепрем’єр-міністра. Окрім того, він виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. ГПУ оголосила Арбузова в розшук у травні 2014-го року за фінансові злочини – він перебуває в розшуку дотепер.



У січні 2019 року Генпрокуратура заявила, що завершила досудове розслідування справи Сергія Арбузова. Йому інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень. Сам Арбузов назвав ці звинувачення ГПУ "абсурдними і юридично нікчемними".



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Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.