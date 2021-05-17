"Слуга народу" підтримала кандидатів-наступників Криклія, Петрашка та Степанова: хто вони

У "Слузі народу" вже підтримали кандидатів на посади міністра економіки, інфраструктури та охорони здоров'я. Ці люди, найімовірніше, замінять Ігоря Петрашка, Владислава Криклія та Максима Степанова.

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія на брифінгу. Він сказав, яка підтримка кандидатів у фракції.

До теми Думаю, що голоси за відставку будуть, – Кравчук про Криклія, Степанова й Петрашка

Олексій Любченко

Чинний глава податкової Олексій Любченко може зайняти крісло міністра розвитку економіки. Його кандидатуру підтримали нардепи.

Як повідомив один з членів фракції виданню "РБК-Україна", формального голосування не було, але ніхто не був проти кандидатури Любченка. Однак його призначать не одразу після відставки Петрашка.

Ми будемо збирати підписи за Любченка, потім на їх підставі прем'єр внесе цю кандидатуру в Раду,

– сказали у фракції.



Олексій Любченко / Фото ДФС

Олександр Кубраков

Фракція підтримала кандидатуру керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Натомість Любченка, за цю кандидатуру все ж голосували. Кубракова підтримали одноголосно.

Кравчук наголосила, що Владислав Криклій та Ігор Петрашко "залишаться в команді". Вони не підуть з міністерств, а й надалі працюватимуть, однак не на посаді очільників.



Олександор Кубраков / Фото ЧОДА

Віктор Ляшко

Також підтвердили кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Однак позиції нардепів щодо відставки Максима Степанова розділилися.



Віктор Ляшко / Фото МОЗ

Відставка Криклія, Петрашка та Степанова: коротко