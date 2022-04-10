Канцлер Австрії Негаммер після поїздки до Києва їде до Путіна у Москву

9 квітня федеральний канцлер Австрії Карл Неггамер приїжджав до Києва. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, а також відвідав звільнену Бучу.

Зараз, після візиту до Києва, канцлер їде до країни-агресорки для зустрічі з Володимиром Путіним. Неггамер хоче сприяти діалогу між Україною та Росією.

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Негаммер після поїздки до Києва їде до Путіна у Москву

Канцлер виїхав до Москви через Туреччину 10 квітня ввечері. Дата та сама поїздки була узгоджена з головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Негаммер зустрінеться з президентом Росії Путіним у Москві в понеділок 14:00. Під час переговорів він хоче торкнутися "воєнних злочинів" РФ в Україні.

За словами канцлера, він не хоче переоцінювати роль Австрії, а лише пропонує себе в ролі нейтрального посередника.

Водночас він усвідомлює, що Росія може використати цей візит у своїх пропагандистських цілях. Але хоче зробити все, щоб допомогти закінчити війну в Україні.

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