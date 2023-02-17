Шольц закликав світ готуватися до довгої війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "розумно бути готовим до тривалої війни" в Україні. Він запевнив, що країни-союзники будуть постійно підтримувати нашу державу.

За його словами, західним країнам варто підготуватись до довгої війни в Україні. Він також зауважив, що варто показати Путіну, що Захід залишиться разом з Україною.

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Шольц подякував Штатам за потужну підтримку України

Канцлер Німеччини відзначив Сполучені Штати за їхню постійну та життєво важливу підтримку.

Ми просто робимо це (підтримуємо Україну – 24 Канал) разом із нашими друзями та партнерами, і особливо зі Сполученими Штатами,

– заявив Шольц.

Він додав, що незабаром буде розгорнуто більше військ та техніки разом із навченими українськими солдатами. Однак Шольц попередив, що багато партнерів України не в змозі поставити найсучасніші моделі бойових машин.

Також він наголосив на необхідності збільшення виробництва найважливішої зброї, включаючи боєприпаси.

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