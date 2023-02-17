Шольц закликав світ готуватися до довгої війни в Україні
Джерело:CNN
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "розумно бути готовим до тривалої війни" в Україні. Він запевнив, що країни-союзники будуть постійно підтримувати нашу державу.
За його словами, західним країнам варто підготуватись до довгої війни в Україні. Він також зауважив, що варто показати Путіну, що Захід залишиться разом з Україною.
Важливо Захід не хоче мати справ із владою Путіна: чого очікувати від Мюнхенської конференції
Шольц подякував Штатам за потужну підтримку України
Канцлер Німеччини відзначив Сполучені Штати за їхню постійну та життєво важливу підтримку.
Ми просто робимо це (підтримуємо Україну – 24 Канал) разом із нашими друзями та партнерами, і особливо зі Сполученими Штатами,
– заявив Шольц.
Він додав, що незабаром буде розгорнуто більше військ та техніки разом із навченими українськими солдатами. Однак Шольц попередив, що багато партнерів України не в змозі поставити найсучасніші моделі бойових машин.
Також він наголосив на необхідності збільшення виробництва найважливішої зброї, включаючи боєприпаси.
В країн НАТО закінчуються боєприпаси: що відомо
- Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на війні в Україні витрачають величезну кількість боєприпасів і їхня кількість у союзників зменшується. За його словами, рівень використання снарядів вищий за рівень виробництва.
- Водночас Столтенберг зазначив, що НАТО бачить, що робить Путін, посилаючи тисячі своїх військових на смерть. Відтак, він закликав терміново надати Україні більше зброї.
- НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні.
- Зазначається, що ще до вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року багато країн НАТО не змогли виконати поставлені Альянсом завдання з накопичення озброєнь, оскільки вважалося, що війни на виснаження з масштабними артилерійськими боями відійшли в минуле.
- Представник НАТО сказав, що найбільше не вистачає 155-міліметрових снарядів, які використовуються в гаубицях, ракет HIMARS і боєприпасів для систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які активно використовуються українськими військами.