Відповідні відео з двох камер спостереження з'явилися у телеграм-каналах. Тим часом офіційну інформацію щодо трагедії правоохоронці обіцяють надати пізніше.

Тим часом У МВС назвали 3 версії загибелі Павлова

Відео з камер спостереження

На кадрах, які у мережі називають знятими з камер дому Павлова, видно чоловіка, який ходить з рушницею в руках. Він тримає у руках телефон і нервово ходить зі сторони в сторону. Опісля він підходить до вікна і ніби сідає навпочіпки.

На другому відео камера спостереження спрямована на двір. Самого чоловіка, якого називають Костянтином Павловим, не видно. На ґанку, де за попередньою інформацією, знайшли Павлова, лежить кіт. Він раптово здригається і тікає від будинку.

Відео з камер спостереження у будинку, де знайшли Костянтина Павлова

Про існування цього відео ввечері смерті Павлова заявляла низка ЗМІ. За їхніми джерелами, поліція підтвердила автентичність кадрів.

На кадрах з обох камер стоїть дата 14 серпня 2021 року.

Які версії смерті Костянтина Павлова озвучило МВС

Увечері 15 серпня слідчі мали три версії:

самогубство;

вбивство;

необережне поводження зі зброєю.

Втім, як заявив, директор з комунікацій відомства Артем Шевченко, детальніша інформація буде вдень 16 серпня. О 10 ранку правоохоронці повинні дати офіційний брифінг щодо ситуації.

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