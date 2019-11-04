19:17
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Юрій Бутусов
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Юрій Бутусов

      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии

      83
      Почему нужны реформы в социальных отношениях
      Почему нужны реформы в социальных отношениях / 112.ua

      Наша армия и наше государство в целом сохраняют "совковую" психологию.

      Командир роты прибыл на фронт и написал рапорт – прошу продолжить срок передачи дел, в связи с большим объемом задач, ежедневными проверками, большой протяженностью его зоны ответственности, нахождением части документации в ППД, заполнением примерно 30 текущих журналов учета, а также участием в боевых действиях, поскольку противник регулярно обстреливает его позиции, и охота на российских пулеметчиков несколько отвлекает от ведения документооборота.

      Важно! Боевики снова применили запрещенное оружие на Донбассе: украинский боец получил ранение

      Рапорт ему штаб батальона возвращает – на нем надпись "ДОЛБО#Б". Лаконично, без обяснений.

      Наша армия и наше государство в целом сохраняют "совковую" психологию, и профессиональные отношения здесь затруднены, стандартов нет, правил нет, есть вкрапления грамотных людей, соответствующих в полной мере своим должностям. Слишком многие делают карьеру только по знакомству, слишком многое делается не профессионально, а потому что так проще и так удобней. Реформы нужны в Украине прежде всего в социальных отношениях, в построении боеспособных коллективов. В бою побеждает групповая динамика, а у нас боеспособность армии измеряется прежде всего зарплатой, техникой и обеспечением. И потому вместо того, чтобы помогать, чтобы учить, чтобы вместе решать проблемы подразделения, вместо того, чтобы строить коллектив, спаянный доверием и взаимным уважением, слишком много дураков карабкаются на должность как на трибуну, чтобы кого-то обхаять и как-то самоутвердиться. Забывают главное – что любое решение командира – это показатель его авторитета и компетентности, это мерило, по которому люди определяют "справедливо – не справедливо", и "грамотно-неграмотно".

      Люди смотрят, и все сразу ясно, кто тут командует и кто здесь главный.

      И потому "ДОЛБО#Б" от командира батальона на рапорте подчиненного это не резолюция. А подпись.

      Читайте также: Путин готов к нормандской встречи, но при одном условии

      blog_ava
      Ірина Луценко вирішила достроково припинити депутатські повноваження: причина
      сьогодні
      7512
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 14:00 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2738
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сьогодні , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3485
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      сьогодні , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      654
      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      сьогодні , 19:00 Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      Юрій Бутусов 83
      Охота на Трампа: украинский след в новых показаниях
      сьогодні , 18:30 Охота на Трампа: украинский след в новых показаниях
      Іван Яковина 177
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук