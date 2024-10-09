Де на карті Карачев, біля якого дрон атакував арсенал ракетно-артилерійського управління Росії

Україна могла атакувати арсенал ракетно-артилерійського управління Росії під містом Карачев Брянської області. Адже там місцеві мешканці чули "звуки безперервної детонації".

Губернатор Брянської області традиційно заявив про "збиття" безпілотників. За словами Алєксандра Богомазова, нібито постраждалих та руйнувань немає.

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Що відомо про Карачев, де в росіян склад боєприпасів

Місто Карачев Брянської області розташоване орієнтовно всього за 114 кілометрів від України. Це один з найближчих складів росіян.

Аналітики Defense Express пояснювали, що саме біля міста Карачев розташований ворожий 67 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.

Де на карті Карачев, біля якого в росіян детонують боєприпаси: дивіться відео

Станом на 2021 рік на складі росіян під містом Карачев було видно на детальних супутникових знімках, що частина боєприпасів там зберігались просто неба. Загальна площа складу становила орієнтовно 3,5 квадратні кілометри.

У мережі показали відео детонації боєприпасів

Як у росіян детонує склад боєприпасів у Брянській області: дивіться відео

До речі, 18 вересня 2024 року під атакою опинився російський склад боєприпасів у Торопці Тверської області Росії.

Глава розвідувального центру сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що на складі росіян у Торопці вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів.

За середнього темпу бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто ворог втратив двомісячний-тримісячний запас боєприпасів.

