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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Карантин продовжать однозначно, – Садовий дав прогноз, наскільки довго

      -
      Андрій Садовий / 24 канал

      Карантин в Україні має закінчитись 24 квітня. Однак мер Льовова Андрій Садовий переконаний, що влада його продовжить до середини травня.

      Таку думку він озвучив в програмі "Політанатомія" на 24 каналі. За його словами, кількість хворих може збільшитись після Великодніх свят.

      До слова Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

      "Карантин однозначно буде продовжений до середини травня. В середині травня ми зрозуміємо, де ми є. Звісно, може дати імпульс Пасха в регіонах, де не буде дотримано карантину", – пояснив він.

      Я думаю, що, можливо, де червня ми мали б вже послаблювати (карантин – 24 канал), але це залежить від того, як ми проживемо наступні 2,5 тижні, тобто вони будуть ключовими,
      – зазначив Садовий.

      Він пояснив, що вони разом з Радою єпископів, куди входять представники Православної церкви України та Московського партріархату, Української греко-католицької та римо-католицьких церков, а також євангелисти, розробили спільні правила на час карантину.

      Зі священниками наказовий ефект не спрацює, треба обговорювати ці питання,
      – наголосив мер Львова.

      Також додав, що поминальні дні у Львові на кладовищах будуть проводити після карантину.

      "Ми цвинтар ж не будемо закривати? Має бути свідомість людей. Ми роз'яснюємо людям, отці чітко сказали, що вони не підуть, отже все має бути добре", – додав Садовий.

      Що каже УГКЦ та УПЦ про карантин

      • УГКЦ та УПЦ закликають залишатись вдома та дивитись богослужіння онлайн.
      • Пасхальні кошики можна освятити у своїх домівках, покропивши їх свяченою водою під час трансляції літургії.
      • УГКЦ звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

      Більше про обмеження у Церкві на час Великодніх свят – читайте у матеріалі 24 каналу.


      Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 канал

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Львова Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Андрій Садовий
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