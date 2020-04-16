Карантин продовжать однозначно, – Садовий дав прогноз, наскільки довго

Карантин в Україні має закінчитись 24 квітня. Однак мер Льовова Андрій Садовий переконаний, що влада його продовжить до середини травня.

Таку думку він озвучив в програмі "Політанатомія" на 24 каналі. За його словами, кількість хворих може збільшитись після Великодніх свят.

До слова Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

"Карантин однозначно буде продовжений до середини травня. В середині травня ми зрозуміємо, де ми є. Звісно, може дати імпульс Пасха в регіонах, де не буде дотримано карантину", – пояснив він.

Я думаю, що, можливо, де червня ми мали б вже послаблювати (карантин – 24 канал), але це залежить від того, як ми проживемо наступні 2,5 тижні, тобто вони будуть ключовими,

– зазначив Садовий.

Він пояснив, що вони разом з Радою єпископів, куди входять представники Православної церкви України та Московського партріархату, Української греко-католицької та римо-католицьких церков, а також євангелисти, розробили спільні правила на час карантину.

Зі священниками наказовий ефект не спрацює, треба обговорювати ці питання,

– наголосив мер Львова.

Також додав, що поминальні дні у Львові на кладовищах будуть проводити після карантину.

"Ми цвинтар ж не будемо закривати? Має бути свідомість людей. Ми роз'яснюємо людям, отці чітко сказали, що вони не підуть, отже все має бути добре", – додав Садовий.

Що каже УГКЦ та УПЦ про карантин

УГКЦ та УПЦ закликають залишатись вдома та дивитись богослужіння онлайн.

Пасхальні кошики можна освятити у своїх домівках, покропивши їх свяченою водою під час трансляції літургії.

УГКЦ звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

Більше про обмеження у Церкві на час Великодніх свят – читайте у матеріалі 24 каналу.



Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 канал