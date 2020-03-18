Карантин у транспорті Києва: що робити з масками, яких немає

З 18 березня у Києві ввели низку обмежень щодо користування громадським транспортом. Так, пасажирів у салоні має буде не більше 10 – усі обов'язково в масках. Як це будуть контролювати та де людям брати засоби захисту, оскільки в аптеках вони відсутні, – наразі чітко не зрозуміло. Сайт 24 каналу спробував розібратися в ситуації.

Що відомо про обмеження?

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу 17 березня зазначив, що столичний транспорт обмежує кількість пасажирів у громадському транспорті 10 особами. При цьому кількість маршрутів або рухомого складу наземного транспорту збільшуватися не буде.

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Стосовно масок – з 18 березня допуск до пасажирського транспорту буде винятково в них. "Без них пасажирів не допускатимуть", – наголосив Микола Поворозник.

Що ж з масками у столичних аптеках?

Їх немає. Подекуди у мережі з’являються фото з упаковками, які продають за шалену суму. Проте ми промоніторили веб-сайти низки аптек – зараз ситуація однакова.



Масок у аптеках немає у наявності

Про відсутність масок часто попереджають одразу при вході до аптеки чи чіпляють записку на вітрині.



Записка на вході до однієї з аптек Києва / 24 канал

Відсутність захисних засобів визнав і сам Микола Поворозник в ефірі 112-го каналу:

Ну немає масок. Масок сьогодні немає ніде в Україні. Зараз переналаштовуємо виробництво для того, щоб вони з'явилися. На сьогодні немає в Німеччині, Австрії, їх свого часу не було в Китаї тощо. Треба виходити з ситуації. Перша, найкраща, порада – залишатися вдома цих два тижні. Щоб самому не наразитися на небезпеку і не стати переносником хвороби.

Згодом перший заступник голови КМДА вже ж зазначив, що бачив марлеву пов’язку у одній із центральних аптек, щоправда за 25 гривень – дорого. На інший випадок, за його словами, такі маски потрібно виготовляти самим, якщо є така необхідність.

Він пояснив – це обмеження вводяться не для того, щоб когось змусити надягти маску. Зараз важливо уникнути пікових навантажень на медичні структури.

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"Ми це бачимо на прикладі Італії зараз. Проблема у тому, що в один момент захворіла дуже велика кількість людей. А медична система не може прийняти одночасно таку кількість пацієнтів. Тому на сьогодні у лікарів стоїть вибір: щоб підключити до апарату цього пацієнта, потрібно когось відключити. Щоб не допустити таких ситуацій, ми маємо дотримуватися цих заходів", – розповів Поворозник.

Мер Києва Віталій Кличко своєю чергою повідомив, що з резервного фонду уже виділили 10 млн гривень на закупівлю масок. Передусім вони підуть до лікарень, комунальних підприємств, сфери обслуговування. Тоді – до аптек. Мер столиці запевнив: наступного тижня маски уже будуть в продажі.



Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

Для маршрутників обмеження не вигідні: чи не будуть залишатися вдома?

Якщо говорити про приватні маршрутні таксі, у них є контракт, підписаний на декілька років з містом. Там прописано кількість автомобілів на маршруті, графік руху тощо. І вони цього контракту мають дотримуватися.

Хто контролюватиме ситуацію і які санкції?

За словами Миколи Поворозника, механізм контролю – це поліція. Якщо буде перевищення кількості осіб, поліція зупинятиме та проводитиме щонайменше профілактичну бесіду і з водіями, і з пасажирами. Поки що так.

Але все змінюється динамічно. Існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за такого роду дії. Тому, при зараженні кого-небудь, якщо доведуть, це вже – кримінальна відповідальність, в залежності від наслідків.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

Як зараз діє обмеження кількості пасажирів у транспорті?

Ніяк. Наразі все, що змінилося для киян – через закриття метро наземний транспорт переповнений, а на зупинках у годину-пік – натовпи людей. Пасажирів у масках – небагато. Майже всі водії – без засобів захисту. Тут варто нагадати також про не надто добру традицію українців передавати гроші за проїзд з рук у руки. А це – особливо небезпечно, оскільки вірус може поширюватися через готівку.

Переповнений транспорт у Києві 18 березня / 24 канал, соцмережі (Лариса Крит, Olga Zalozna, Юлия Коваль, Київ Оперативний)

Варто зазначити, що питання добирання працівників до робочих місць наразі лежить на плечах керівників. Місто забезпечує розвезення лише для робітників стратегічно важливих підприємств. Також не обмежено пересування власним транспортом. Проте все ж найкращий вихід для кожного – за можливості, дотримуватися рекомендацій і залишатися вдома.