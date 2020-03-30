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      Карантин в Україні: чому дорожчають вантажні перевезення

      - Читать новость на русском
      Логістика під час карантину / Getty Images

      В зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу, здорожчали майже усі види перевезень, що вплине на вартість імпортних товарів у магазинах.

      Про це 24 каналу повідомив співвласник групи логістичних компаній Zammler Віктор Шевченко.

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      Стрибок цін відбувся в березні. Оскільки Китай почав відновлювати свою виробничу активність, збільшився попит на вантажні відправлення, відповідно сформувався дефіцит місць та піднялась вартість,
      – сказав він.

      Також, за його словами, у компанії відзначають затримки процедур оформлення товарів в портах через дотримання санітарно-гігієнічних правил безпеки. "Режим тут схожий із маркетами та аптеками: дотримання дистанцій, перебування в кімнаті не більше однієї людини тощо", – зазначив Шевченко.

      Як повідомили у компанії, тарифи на морські фрахти зросли в середньому на 150-200$/TEU (TEU – двадцятифутовий еквівалент (від англ. twenty-foot equivalent unit) — умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів, – "24") .

      Виросли у ціні й перевезення авіаційним транспортом. За словами Шевченка, вантажі, які перевозились раніше пасажирськими рейсами, наразі доставляються вантажними літаками. Відповідно, місць для вантажовідправлень бракує. Авіакомпанії, що продовжують виконувати рейси до України вантажними літаками, підняли тарифи.

      До прикладу, зараз доставка 2700 кг товару з Шанхаю коштуватиме орієнтовно 10$/кг. Тобто близько $27 тис. Раніше – максимум 4,50$/ кг, тобто доставка того ж вантажу коштувала б $12150. В цьому випадку вартість виросла більш, ніж вдвічі,
      – сказав він.

      До того ж, за його словами, бронювати місце для відправлення зараз потрібно за декілька днів до вильоту, тарифи ж надаються в режимі "на сьогодні".

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      Щодо автомобільних міжнародних перевезень вантажів, то тарифи виросли, в середньому, на 40-50%. У Zammler це пов’язують із дефіцитом транспорту в Європі, а також підвищеним ажіотажем – отримувачі намагаються поповнити запаси товарів. Дефіцит транспорту також провокують великі черги в пунктах пропуску. Разом з тим, наприклад, в Італії більшість отримувачів не працює, товаропотік практично зупинений.

      Вантажні автомобільні перевезення територією України суттєвих змін у зв’язку з епідемією не зазнали. Зараз у компанії відзначають невеликий спад обсягів – до 10%.

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      У складській логістиці помітний ріст складських товарних запасів життєвоважливих товарів (продуктова група, медикаменти, запчастини, комплектуючі, мобільний зв’язок) на 10-12%. А також скорочення запасів товарів інших сегментів на 15-17%.

      Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.

      Коронавірус
      Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Бізнес Продукти
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