Карантин в Україні: ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

В Україні посилили заходи карантину: закривають метро та міжміське сполучення. Відкритими залишаться тільки життєво необхідні заклади: аптеки, АЗС, продуктові та господарські магазини. Кореспонденти 24 каналу показали, як виконують умови карантину в Києві та Львові та яка ситуація на вулицях міст.

Київ

Від 17 березня у Києві мають припинити роботу ТРЦ, заклади громадського харчування. Працюватимуть господарські продуктові магазини, аптеки та АЗС. Під забороною проведення масових заходів, до початку квітня не працюватимуть спортивні клуби та заклади індустрії краси.

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Кореспондентка 24 каналу відвідала один з київських ТРЦ. За її словами, повністю торгівля там поки що не припинилася. Адміністрація ТРЦ прокоментувала це тим, що наразі вони чекають спеціальну комісію, яка зможе роз'яснити, які об'єкти зможуть продовжити роботу, а які – ні. Ще з 12 березня в ТРЦ не працюють кінотеатри та розважальні центри.

"Зараз ми очікуємо комісію. Вона буде проходити по магазинах, які на нульовому поверсі. Будуть вирішувати, чи це господарські магазини. Чи підпадають під постанову Кабміну, чи під постанову КМДА, тому що там є невелика різниця", – зазначила представниця ТРЦ "Гулівер" Тетяна Атаджанова.



Позаду кореспондентки можна помітити, як закривається ТРЦ / Скріншот з відео

Представники бізнесу чекають більш чітких розпоряджень. По Києву помітно, що власники торгівельних точок складають товари і зачиняються. Вони не панікують, але розуміють, що їхній бізнес постраждає.

Мешканці Києва по-різному коментують карантин, однак паніки немає.

Телефонував у МЗС і телефонував на гарячу лінію. Я поперджав ще на два тижні вперед, що так має відбутися, що треба було раніше все це зробити (карантин – 24 канал),

– розповів один із мешканців Києва, посилаючися на досвід Італії, яка запізно відреагувала і не змогла зупинити вірус.

Львів

На вулицях Львова поменшало людей, частина громадян ходять з масками. У громадському транспорті людей менше.

"Ми перевірили декілька автобусів і трамваїв. Там було більше людей ніж рекомендовано. Проте всі намагалися стояти далі один від одного", – повідомив кореспондент 24 каналу.

Нагадаємо, у маршрутці можна їхати максимум 10 людям, у тролейбусах – по 20 людей, у вагоні трамваю – теж.

Закриті сувенірні магазинчики, ресторани, кав'ярні. Останні пропонують доставку їжі додому. Органний зал, Львівська опера транслюватимуть заходи у режимі онлайн.

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Аптеки працюють у звичайному режимі, щоправда черги тепер виглядають інакше – вони починаються ззовні. Люди заходять до аптеки тільки в тому випадку, якщо з неї хтось виходить. Аналогічно працюють і банки. У супермаркетех продуктів достатньо.

Ситуація на вулицях Львова / Скріншоти з відео