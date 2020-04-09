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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин занадто жорсткий, – Милованов розкритикував нові обмеження від уряду

      - Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що деякі обмеження, які ввели в Україні через коронавірус, є недоцільними.

      "В Україні карантин надто жорсткий. Він не цільовий. У нас недостатньо тестування, тобто, ми не знаємо, де саме є кластери заражень", – сказав він в інтерв'ю 24 каналу.

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      За його словами, якби уряд мав ці дані, то можна було б вводити жорсткий карантин лише у певних населених пунктах доти, доки там не стабілізується ситуація. А у тих населених пунктах, де вже стабілізувалась, ввести менші обмеження.

      Якщо подивитись на розвинені країни, то є загальнонаціональні рекомендації, але кожне місто чи село може вводити жорсткіші чи м'якші обмеження. Саме тому важливо було б робити більш таргетований і цільовий карантин,
      – пояснив ексміністр.

      "Насамперед проаналізуймо ті обмеження, з якими перегнули, – заборонити у парках гуляти взагалі, окрім рідкісних випадків. Що поганого, якщо людина буде там зранку бігати сама, вдвох і нікого не буде поруч? Друге – мер Кличко взагалі пропонував заборонити проїзд приватними авто – цю всю дурню потрібно, звичайно, перестати говорити", – заявив він.

      Він вважає, що такі обмеження дратують людей та є неефективними, а тому руйнують довіру до уряду.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Тимофієм Миловановим:

      карантин коронарвірус
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Тимофій Милованов – новини
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