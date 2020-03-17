Карантинні обмеження у громадському транспорті Києва: чи зросте ціна на проїзд
В Україні з 18 березня починають діяти суворі обмеження, що стосуються місцевого громадського транспорту. Вони введені через поширення коронавірусу Covid-19 у світі. Так, припиняє свою роботу метро, а у маршрутках та тролейбусах може їздити обмежена кількість людей.
Окрім того, вони зобов’язані носити захисні маски, без них у громадський транспорт Києва людей не пускатимуть. Водночас, ціни на перевезення у маршрутках, тролейбусах та трамваях у Києві не підійматимуть. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Важливо У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо
Ніяких рішень у частині про підвищення вартості пасажирських перевезень не приймалося. Рішення про відшкодування придбаних поїздок у метро поки теж не підіймали,
– зауважив він.
Окрім того, Поворозник додав, що зараз добирання людей на роботу є відповідальністю керівників на місцях. Він попросив мешканців Києва за можливості перебувати на карантині вдома.
Карантин в Україні: основне станом на 17 березня
- Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
- Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
- У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
- Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
- У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.