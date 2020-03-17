Карантинні обмеження у громадському транспорті Києва: чи зросте ціна на проїзд

В Україні з 18 березня починають діяти суворі обмеження, що стосуються місцевого громадського транспорту. Вони введені через поширення коронавірусу Covid-19 у світі. Так, припиняє свою роботу метро, а у маршрутках та тролейбусах може їздити обмежена кількість людей.

Окрім того, вони зобов’язані носити захисні маски, без них у громадський транспорт Києва людей не пускатимуть. Водночас, ціни на перевезення у маршрутках, тролейбусах та трамваях у Києві не підійматимуть. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Ніяких рішень у частині про підвищення вартості пасажирських перевезень не приймалося. Рішення про відшкодування придбаних поїздок у метро поки теж не підіймали,

– зауважив він.

Окрім того, Поворозник додав, що зараз добирання людей на роботу є відповідальністю керівників на місцях. Він попросив мешканців Києва за можливості перебувати на карантині вдома.

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