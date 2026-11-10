Операція "Карфаген": за експосадовця СБУ Дуку внесли більшу частину застави

За колишнього посадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 44 мільйони гривень застави. Кошти перерахували 1 113 платників.

Платіжні транзакції надходили різними частинами. Про це 10 листопада "Радіо Свобода" повідомив прокурор САП Микола Карась.

Частину застави внесли

Там різні суми: хтось 10 – 20 тисяч, хтось 100 – 150,

– зазначив прокурор.

Однак для виходу з-під варти не вистачає ще 21 мільйона гривень.

Медіа зазначило, що наразі немає можливості незалежно підтвердити, хто саме входить до переліку з 1 113 осіб, які перерахували кошти.

Вищий антикорупційний суд раніше призначив Сергію Дуці запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення 65 мільйонів гривень застави. Сам підозрюваний під час засідання стверджував, що не має фінансової змоги сплатити таку суму.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ повідомляла, що серед працівників спецслужби розсилали заклики долучитися до збору грошей на заставу.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили діяльність злочинної організації, яку підозрюють у кришуванні шахрайських колцентрів і нелегального бізнесу.