Карколомна ДТП у Дніпрі: зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик та легковик – фото

Відразу чотири автомобілі зіткнулися на в’їзді до Дніпра 19 травня. Масштабна аварія трапилася на Криворізькому шосе й на тривалий час ускладнила рух на цій ділянці дороги.

На шосе зіткнулися вантажівка, позашляховик Mitsubishi pajero, легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes. Про це пише "Інформатор".

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За попередньою інформацією від поліції, легкове авто, позашляховик та вантажівка зупинились на лівій смузі шосе через невеликий затор. У той момент водій мікроавтобуса не зорієнтувався у ситуації та спричинив аварію.

Коли водій позашляховика побачив, що на нього рухається мікроавтобус, спробував від’їхати вправо, але Mercedes все ж зачепив його.

Карколомна аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор"

Від удару Mitsubishi pajero відлетів в бік та зіткнувся з Honda, а вже та, своєю чергою, влетіла у вантажівку.

У ДТП постраждала одна людина. Це – водій легкового автомобіля Honda. Його госпіталізували з травмою голови.

На місце оперативно прибули співробітники поліції. Вони розбираються у всіх деталях дорожнього інциденту.

Криворізьке шосе на карті Дніпра: