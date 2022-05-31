Карма в дії: окупанти витоптали напис "хохли", і отримали приліт від артилерії ЗСУ

Українські військові передали "привіт" самовпевненим окупантам, які витоптали на полі напис "хохли". Росіяни виграли "приз" – залп з артилерії.

"Майстер-клас" з демаскування своїх позицій продемонстрували особливо "мудрі" росіяни на одному з напрямків, де тривають бойові дії. Вони витоптали в полі напис "хохли" прямо біля свого окопу.

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Окупантам одразу прилетіло

Українські військові весело відреагували на ідіотизм російських окупантів. Вони одразу послали туди залп з артилерії, що можна побачити на фото.

"Боже, яке кон*ене!». Росіяни витоптали цей напис в полі прямо перед своїми позиціями. Дякуємо, дуже дякуємо, тепер вас ще краще видно з повітря, – пишуть у фонді "Повернись живим".

Росіяни "спалили" свої позиції / Фото фонд "Повернись живим"

Як наголосив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, Збройні Сили України мають успіхи на кількох ділянках фронту. Захисники просуваються на Харківщині та на Херсонському напрямку. Крім того, на Запоріжжі військові стримують тиск окупантів поблизу Гуляйполя та Оріхова.

Зеленський розуміє, що українці хочуть чути якнайбільше хороших новин з фронту і зрештою очікують на звільнення усіх територій. Однак тут потрібно бути розважливим. Ніхто напролом кидатися вперед не буде. Потрібно робити це зважено та цінувати людські життя.

Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, – підкреслив Зеленський.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення підрозділи Збройних Сил України знищили вже 30 500 російських окупантів. Таку інформацію наводить Генеральний штаб ЗСУ. Варто зазначити, що ці дані приблизні, адже підрахувати точну кількість знищених росіян складно. Тому їх, звісно, може бути й більше.

Українці знищили вже значну кількість ворожої техніки. До прикладу, росіяни втратили вже аж 1358 танків.

Вечірнє звернення Зеленського за 31 травня: дивіться відео