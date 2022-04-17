Карма в дії: в окупантів вкрали понад 100 посилок з награбованим в Україні

В Росії вкрали вже сотню посилок, які надсилали російські мародери з України. Речі, які вкрали в українців ненадовго затримались в окупантів – до пункту призначення дійшло лише 3 посилки.

Про крадіжки посилок, які масово відправляли російські мародери, повідомило міжнародне видання Visegrád 24. Вони зазначили, що майже всі вантажі, які передавали окупанти додому, вкрали.

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У твітері видання зазначило, що російські поштарі вкрали у своїх військових понад 100 посилок з награбованим українським майном.

Погані новини для російських мародерів. Те, що вони награбували в Україні, тепер крадуть російські листоноші. Зі 130 ящиків, відправлених російськими солдатами з Білорусі в російське місто Рубцовськ, лише 3 дійшли як належить. Мародери повинні будуть подати скаргу,

– написали у виданні.

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