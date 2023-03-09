Березень, якого не очікували: у Карпатах потужний сніговий шторм

У четвер, 9 березня погода в Карпатах значно погіршилася. На високогір'ї попереджають про високу вологість та потужний вітер.

Через щільний туман у Карпатах значно погіршена видимість. Деталі повідомили працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Дивіться також Похолодання повертається: синоптики попередили про зниження температури

Згідно з повідомленням, станом на 09:00 9 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та видимість до 20 метрів. Температура повітря становить -3 градуси, а вологість повітря висока.

Через негоду та можливість сходження лавин в Карпатах оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, значна лавинна небезпека залишається на високогір'ї:

Івано-Франківської,

Закарпатської областей.



Обстановка на горі Піп Іван Чорногірський / Фото рятувальників

Погода в Україні 9 березня

За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях помірний дощ, вдень у північних областях невеликий дощ. Натомість на решті території без істотних опадів.

За прогнозом синоптиків, уже наприкінці тижня (11 – 12 березня) в Україні знову похолодає. Вночі п'ятниці на Півночі до -4 градусів. Втім, вдень у більшості областей ще доволі-таки висока температура. На Півдні ще +16 градусів.

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 12 березня, стовпчики термометра знову опустяться. У частині західних областей лише +2...+4 градуси.Окрім того, можливий сніг з дощем.